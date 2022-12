Eder Sarabia: "Podemos llegar mucho más lejos"

El técnico tricolor hizo balance positivo de esta primera parte de la liga en que el Andorra va 10º “Hemos trabajado muchas horas y ha dado su fruto”, explicó el técnico vasco respecto a su equipo

El Andorra de Eder Sarabia ha acabado el año aupado a la décima posición y con buenas sensaciones para un equipo recién ascendido a la categoría de plata. El equipo llegó a estar en zona de play-off hace tan solo unas pocas jornadas pero una mala racha en el tramo final lo han relegado a esa zona tranquila de la tabla, y con la ambición de volver a los puestos de privilegio.

“Sabemos que todavía podemos llegar mucho más lejos”, afirmó el técnico de los tricolor en una entrevista reciente para ‘Diari d’Andorra’. “Hemos trabajado muchas horas y ha dado su fruto. No me ha sorprendido, pero es muy gratificante y me ha confirmado lo que ya intuía y me hace ilusionar de cara al futuro y saber cuál es el camino”, comentó Sarabia, triste por no haber podido poner el broche a este gran 2022 con una victoria copera.

“Fue una lástima y no solo contra el Levante, también en los últimos partidos, porque pese al juego y los merecimientos, el fútbol ha sido cruel con nosotros”, decía el preparador vasco respecto a la racha de un Andorra que acumula cinco jornadas sin ganar en liga, y que cayó en el duelo de Copa ante el Levante (2-1).

Pese a esta dinámica, ”las sensaciones no son pesimistas ni hay dudas, todo lo contrario. Los jugadores aprovecharán eset descanso porque lo merecen, pero seguro que están deseando volver”.