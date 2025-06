El claro ejemplo de no saber ganar: Colombatto se burla del Mirandés en la celebración del Real Oviedo

El Real Oviedo celebró por todo lo alto su regreso a Primera División 24 años después. El cuadro carbayón derrotó al Mirandés en la final del play-off y se unió a Levante y Elche como equipos ascendidos a LaLiga EA Sports, lo que provocó una auténtica fiesta en la ciudad asturiana.

Los jugadores recorrieron las calles en autobús, saludaron desde el balcón del Ayuntamiento y culminaron la fiesta en el escenario improvisado en la calle Uría ante miles de aficionados. Fue allí donde se produjo un gesto poco deportivo por parte de uno de los futbolistas del Real Oviedo: Santiago Colombatto.

La celebración junto a la afición la lideró Santi Cazorla. Leyenda del fútbol español, se convirtió también en portavoz de la plantilla después de ser decisivo tanto en las semifinales como en la final del play-off. El ovetense cantó el himno compuesto por Melendi y se erigió como maestro de ceremonias en un acto que quedó empañado por las palabras de Santiago Colombatto.

"Hijos de remil p****"

El futbolista argentino, en un momento dado, cogió el micrófono y dedicó algunas palabras a los miles de aficionados congregados en la calle Uría. Pero el momento polémico surgió al sonar por megafonía 'La Morocha'. Se trata de la canción que ha usado el CD Mirandés durante toda la temporada para celebrar las victorias que iba cosechando. Una muestra de felicidad que permitía unir a equipo y afición sin meter a ningún rival de por medio y con la que se ganó el cariño de gran parte del fútbol español.

"Y que se vayan a la concha de su madre", fueron las primeras palabras de Colombatto -autor de un penalti fallado en la ida- mientras tarareaba la canción. "Que la pongan en Mirandés ahora esos hijos de las remil putas", continuó en un claro estado de embriaguez, sin siquiera conocer el origen del club jabato: Miranda de Ebro.

Una actitud que no ha gustado nada en redes sociales, no solo al Mirandés en particular, sino al mundo del fútbol en general. Y es que el cuadro rojillo no guarda rivalidad con ningún equipo y en ningún momento tuvo salida de tono alguna contra el Real Oviedo. El club carbayón, además, publicó un vídeo acordándose de todos los que han sido sus rivales en Segunda División, en un claro gesto de deportividad oviedista.

Camello responde

Las respuestas y críticas no tardaron en llegar e incluso Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, publicó un sutil mensaje en su cuenta de 'X' mencionando el vídeo de Colombatto. "Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro", escribió el que fuera jugador del Mirandés en la temporada 21/22.

La fiesta de Colombatto no terminó con la celebración en el escenario montado para la ocasión. El mediocentro argentino no llegó a su casa hasta el domingo por la mañana y aparece en varias imágenes virales en redes sociales. El centrocampista se fotografió en la fuente de Plaza de Castilla y su mujer, Clarisa Abreu, bromeó con su festejo: "Yo me quedo con este que siempre se deja la vida, hasta en los festejos. Tengo un borracho, necesito ayuda. Habla a cualquiera, se abraza a cualquiera y no los conoce", publicó en 'X' e 'Instagram'.