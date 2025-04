Cervera, sobre los árbitros: "Yo también tengo hijos y también lloran si me echan"

El Tenerife podría haber dicho adiós este domingo a cualquier posibilidad de lograr la salvación. El cuadro tinerfeño igualó a uno ante el Eibar, un empate insuficiente que le deja a siete puntos de la salvación a la espera de lo que haga el Real Zaragoza.

Tras el partido disputado en el Heliodoro Rodríguez López, Álvaro Cervera -molesto con la actitud del árbitro Sánchez Villalobos- no se mordió la lengua y aludió a las palabras de De Burgos Bengoetxea durante la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey.

El colegiado vasco rompió a llorar mientras aseguraba que "cuando un hijo tuyo va al colegio y le dicen que su padre es un 'ladrón' y llega a casa llorando, es muy jodido". Unas palabras que calaron en todo el fútbol español y a las que ha querido referirse Cervera tras el duelo ante el Eibar.

Cervera también tiene "hijos"

"Yo también tengo hijos. Cuando me echan de un equipo por perder, también lloran cuando me ven llegar a casa. Mis jugadores también tienen hijos, también lloran. A ver si es que lloran solo los de unos y los de otros no", comenzó diciendo el entrenador del Tenerife.

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife / CD Tenerife

Pero no se quedó ahí. "Venía con la intención de no decir nada del arbitraje. Yo elegí esta profesión y sé que cuando pierdo me voy a casa y lo paso mal. Si no, elijo otra profesión. Si tú eliges la profesión que tú quieras, conlleva todos estos riesgos. Y ya está", concluyó.

Precedentes

No es la primera vez que Cervera atiza al estamento arbitral. "No me voy a poner detrás de ninguna otra pancarta de respeto hacia los árbitros", dijo hace unas semanas, tras caer frente al Racing en un encuentro muy polémico. El ex del Cádiz aseguró ese día en rueda de prensa que "mientras ellos (los colegiados) no tengan respeto" hacia el Tenerife, no secundará ninguna iniciativa de apoyo al estamento arbitral.

Por si fuera poco, hace una semana volvió a referirse al tema. Preguntado por la actuación arbitral en el anterior partido frente al Dépor, Cervera fue claro: “Hay un lío bastante gordo con el tema de los árbitros. No sabes cuál es el criterio, no sabes por qué una vez se va al VAR y otras no y se cambia la decisión. No sabes por qué le llaman y no le llaman, la verdad es que hay una confusión bastante grande”.