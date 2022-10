El Cartagena y el Granada empatan en un partido sin acierto en el remate

Dos de los candidatos al ascenso no estuvieron acertados de cara a puerta y no pudieron deshacer el empate Alfredo Ortuño pudo ser el héroe en el 95' pero su remate se estrelló en el poste

El Cartagena y el Granada, dos de los gallitos de LaLiga SmartBank y que provisionalmente siguen en puestos de promoción de ascenso a Primera División, empatados con 21 puntos, han empatado a cero en un partido en el que ambos han hecho méritos para ganar y en el que han fallado con el remate en acciones clarísimas para marcar.

El Cartagena, que venía de perder ante el líder Las Palmas, comenzó el choque dominándolo y teniendo buenas ocasiones para haberse adelantado, hasta tres en los diez primeros minutos. Raúl Fernández intervino ante Pedro Alcalá después de un saque de esquina lanzado por Pablo de Blasis, luego Armando Sadiku no precisó en el mano a mano con el portero visitante tras recibir un buen balón servido por De Blasis y nuevamente el guardameta nazarí evitó el tanto blanquinegro a disparo de Isak Jansson después de otro pase de un De Blasis inspirado.

Los locales, que reclamaron penalti por agarrón a Pedro Alcalá, no cesaron en su empeño y su caudal ofensivo les llevó a seguir generando peligro. Iván Calero, con un disparo desviado, también lo intentó. En el minuto 29 el Granada dispuso de su primera gran ocasión, con un sutil remate de primeras de Myrto Uzuni a centro de José Callejón que no encontró portería. Un minuto después Antonio Puertas tuvo la segunda después de un mal despeje de Iván Calero, pero también le faltó precisión seguramente porque no esperaba ese regalo del rival.

El juego se equilibró y el también decreció el ritmo en un primer tiempo que concluyó con armisticio. La segunda parte se inició con un penalti señalado en el área local por mano de Mikel Rico a disparo de José Callejón cuando apenas había transcurrido un minuto de la reanudación, pero, tras consulta en el VAR, el árbitro rectificó. Uzuni, sólo delante del marco y tras pase de Antonio Puertas, desperdició una ocasión clarísima al rematar a la izquierda del marco de Aarón Escandell.

El Granada, tras salir airoso cuando peor lo pasó, ya dominaba el partido y siguió rondando el gol. Uzuni y Antonio Puertas volvieron a ser protagonistas en la siguiente acción de ataque rojiblanco, aunque con los papeles cambiados. Al pase del albanés no llegó por muy poco su compañero.

En el minuto 83 una incursión de Bryan Zaragoza con centro habilitó a José Callejón, quien no precisó el remate y el balón se fue por encima del larguero cuando el gol parecía cantado para los de David Karanka.

Con el canterano José María Pérez "Farru" debutando con el Efesé en esta Liga y con Carlos Neva volviendo en el Granada tras su grave lesión de rodilla los de casa dispusieron de las dos últimas oportunidades del choque, ambas con Alfredo Ortuño como protagonista. En el minuto 95, de cabeza y tras un saque de esquina, estrelló el balón en el poste izquierdo de la portería andaluza y apenas uno después vio como Raúl Fernández le negó el gol.

Ficha del partido

0. Fútbol Club Cartagena: Aarón Escandell; Iván Calero, Pedro Alcalá, Datkovic, Jairo (Farru, 86'); Musto (Sergio Tejera, 70'), Mikel Rico, De Blasis; Borja Valle (Jaime Romero, 86') Jansson (Franchu, 55') y Sadiku (Alfredo Ortuño, 70').

0. Granada Club de Fútbol: Raúl Fernández; Pepe Sánchez (Carlos Neva, 73'), Miguel Rubio, Víctor Díaz (Ignasi Miquel, 79'), Ricard Sánchez; Bodiger, Petrovic, Antonio Puertas (Jorge Molina, 66'), Melendo (Bryan Zaragoza, 79'); José Callejón y Uzuni.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso, del comité extremeño. Mostró la tarjeta amarilla a los locales Musto (m.49) y Franchu (m.65).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga SmartBank de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante 10.561 espectadores, cerca de 500 de ellos desplazados desde Granada.