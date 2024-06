Carrión: "No existe el partido de ida"

El entrenador del Real Oviedo, Luis Carrión, aseguró este viernes que el equipo azul saldrá el próximo domingo en el partido de vuelta de la final de la fase de ascenso ante el Espanyol "sin pensar en el 1-0 de la ida" cosechado en el Carlos Tartiere.

"Es imposible que este equipo vaya con la mentalidad de aguantar un 0-0. El objetivo del domingo es tratar de ser mejor que el rival y la consecuencia llegará después. No existe el partido de ida", comentó en la sala de prensa de El Requexón el técnico de un Oviedo al que le vale el empate en el Stage Front Stadium para conseguir el ascenso.

Carrión cree que el Espanyol saldrá a por la victoria "desde el minuto uno" y que su equipo" se tendrá que adaptar a situaciones emocionales muy potentes para ser mejor que el rival debido a que en juego está nada más y nada menos que un ascenso a Primera División.

“No tenemos que esperar a ver qué pasa, sino a ser mejores que ellos. Estoy convencido de que lo vamos a hacer, me apuesto un brazo. Siempre les digo: en la vida el que arriesga todo acaba triunfando, también el que más se cae. Nos hemos caído bastantes veces, o también, pero vamos a ir a arriesgar" explicó sobre el plan de partido.

"Significaría algo muy bonito subir con el Real Oviedo. Llevo meses aquí y me he empapado de todo lo que siente la ciudad. El otro día lloraba la gente en el campo, sé lo que puede significar conseguirlo. Lo disfrutaremos si lo conseguimos y, si no, sé perfectamente que seguiremos juntos", concluyó Luis Carrión al ser preguntado por lo que supondría ascender con el equipo azul.