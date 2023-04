El calendario hace soñar en grande al Andorra

Los de Sarabia visitan el próximo lunes al Alavés pero después afronta un mes ante rivales de la zona medio-baja Recibirá a Huesca y Mirandés en casa y visitará a Ponferradina y Lugo, en descenso ambos a día de hoy

La victoria del Andorra contra el Málaga fue un paso de gigante hacia la permanencia, el objetivo principal de los tricolor en su primera temporada en Segunda División. No obstante, a lo largo de la temporada el equipo de Eder Sarabia ha llegado a ‘coquetear’ bastante con el play-off, y pese a que no es ni mucho menos una obligación si los resultados acompañan en las últimas jornadas no es quimérico pensar en ello. El calendario no le es demasiado desfavorable a medio plazo.

La inmediata piedra en el camino será el próximo lunes el Alavés, un ‘coloso’ que lucha por el ascenso. Sobre el papel es el compromiso más exigente del próximo mes de competición, y es que después de pasar por Mendizorroza al Andorra le llegan cuatro rivales de la zona medio-baja: Huesca, Ponferradina, Mirandés y Lugo.

Los altoaragoneses deambulan por media tabla como los del Principado, que tienen un punto más. Los bercianos, en cambio, y pese a que suman ahora mismo cuatro jornadas sin perder, están instalados en descenso y no acaban de levantar cabeza. Posteriormente los ‘jabatos’, dos unidades por debajo del cuadro de Sarabia y también en la zona tranquila, visitarán Andorra antes de que los tricolor viajen hasta Lugo. Los 'albivermelhos', colistas y aún sin ganar en 2023, podrían llegar a esa fecha ya matemáticamente descendidos.

La historia reciente dice que cuando el Andorra ha tenido opciones de pisar suelo de promoción, al equipo le ha cogido mal de altura. Ahora tiene la opción de un último tren y con un buen balance de puntos en los próximos cinco encuentros podría volver a soñar en grande. Puede ser circunstancial, pero después de muchas jornadas vuelve a tener el play-off más cerca (ocho puntos) que la zona roja (nueve).