Alavés y Levante inician su carrera de vuelta a Primera un año después

El cuadro granota le tiene la medida tomada a los babazorros, a los que se ha impuesto en dos ocasiones a lo largo de la temporada El centro del campo del Alavés estará mermado por las ausencias de Salva Sevilla, por lesión, y Antonio Blanco, convocado con la sub-21

Un año después de descender junto al Granada, el Alavés y el Levante inician su carrera de regreso a Primera división en Mendizorroza, estadio donde los locales solo han perdido un partido este año y precisamente con el rival al que se medirán mañana.

El equipo que dirige Luis García Plaza volverá a jugar en su feudo tres días después de lograr frente al Eibar, por un global de 3-1, el pase al cruce definitivo por el ascenso ante su público, que llevó en volandas al grupo.

Obligado mañana a introducir cambios, García Plaza deberá recomponer su centro del campo al caer lesionado Salva Sevilla en el último partido y después de que el club no haya conseguido retener a Antonio Blanco, convocado con la selección sub-21.

En cambio, si podrá contar al menos para este primer choque con Abdel Abqar, Jesús Owono y Álex Balboa.

El once albiazul tratará de hacer valer su poderío en Mendizorroza e intentar sacar la mayor ventaja posible, ya que el empate favorece al conjunto granota, que le aventajó en un punto en la clasificación final de la Liga y será local en el encuentro decisivo en el Ciudad de Valencia seis días después.

El Levante se presenta en Vitoria en el mejor momento del curso, eufórico tras haber arrollado al Albacete en la primera eliminatoria por un 6-1 en el global y después de haber ganado los cuatro últimos partidos.

El cuadro de Javi Calleja, además, tiene la confianza de haber derrotado al Deportivo Alavés por 2-0 en los dos partidos de la fase regular y cuenta con la ventaja de jugar la vuelta en casa.

Calleja únicamente tiene las bajas por lesión de Pablo Martínez, Mustafi y José Campaña, ya que Rober Ibáñez ha superado una lesión muscular y también estará en la convocatoria.

No se esperan muchos cambios en el once inicial después del buen rendimiento del equipo. El único cambio en defensa sería la entrada de Vezo en el eje si Rober Pier no se recupera del todo de las molestias en los isquiotibiales que le impidieron acabar el partido ante el Albacete.

Para el centro del campo Calleja contará con Pepelu e Iborra, para sujetar a su equipo, y con el gran estado de forma de De Frutos y Brugué, que marcaron dos goles cada uno en la semifinal de la promoción. Con Joni Montiel en la mediapunta, Wesley y Bouldini pelean por el otro puesto en ataque.

Alineaciones probables

Alavés: Sivera; Tenaglia, Aqbar, Sedlar, Duarte; Benavídez, Moya; Abde, Guridi, Rioja; Villalibre.

Levante: Femenías; Pubill, Postigo, Vezo o Rober, Álex Muñoz, De Frutos, Iborra, Pepelu, Brugué, Joni, Wesley o Bouldini.

Árbitro: García Verdura (catalán)

Estadio: Mendizorroza

Hora: 21.00H