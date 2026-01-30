El virus Nipah preocupa a las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Después del brote en la India, con dos enfermeras contagiadas, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) explica en un comunicado que la "vía más probable de introducción del virus en Europa sería a través de viajeros infectados". Y aunque no puede descartarse la importación del virus, "se considera poco probable".

Los contactos estrechos han dado negativo

Las autoridades indias han implementado medidas de prevención y control, y las investigaciones continúan para identificar la posible fuente de la infección. Se identificó y analizó a un total de 196 contactos de los casos confirmados.

Todos los contactos rastreados permanecen asintomáticos y han dado negativo en las pruebas de infección por el virus Nipah. Varios países de la región, entre ellos Tailandia, Nepal y Camboya, han iniciado medidas de precaución. Estas incluyen campañas de información pública y el control de pasajeros que llegan desde la India en los aeropuertos.

Recomendaciones para viajeros

Como medida de precaución general, se aconseja a las personas que viven en la Unión ELas autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto con animales y sus fluidos, así como no consumir alimentos contaminados, como medida de precaución para prevenir el contagio del virus Nipahuropea y que viajen o residan en Bengala Occidental que eviten posibles fuentes de infección.

Evitar el contacto con animales domésticos o salvajes y con sus fluidos o desechos

No consumir alimentos que puedan estar contaminados por murciélagos

No beber savia (jugo) cruda de palma datilera

Lavar, pelar y cocinar frutas y verduras antes de su consumo para reducir el riesgo de exposición

El virus Nipah tiene una alta letalidad

El virus Nipah es un virus zoonótico, lo que significa que puede transmitirse de los animales a los seres humanos. El virus es transportado por murciélagos frugívoros, también conocidos como zorros voladores, del género Pteropus. Estos murciélagos se encuentran en partes del sur y sudeste de Asia, la región del océano Índico y Oceanía.

El virus puede infectar a los seres humanos directamente a partir de animales, a través de alimentos contaminados y mediante el contacto de persona a persona. Aunque hasta la fecha los brotes solo se han notificado en Asia, el virus tiene potencial epidémico y pandémico porque puede propagarse entre personas y a través de animales domésticos.

La enfermedad por el virus Nipah es grave, con tasas de letalidad notificadas que suelen oscilar entre el 40 % y el 75 %, dependiendo de factores como la cepa del virus y el acceso a una atención sanitaria de alta calidad. El virus puede causar inflamación del cerebro (encefalitis).

Noticias relacionadas

Entre quienes sobreviven a la encefalitis, aproximadamente uno de cada cinco presenta complicaciones neurológicas a largo plazo, como convulsiones recurrentes, fatiga extrema o cambios de comportamiento. En casos raros, pueden producirse recaídas o la aparición tardía de encefalitis semanas, meses o incluso años después de la recuperación, lo que puede ser mortal. Actualmente no existe ni una vacuna preventiva ni un tratamiento antiviral específico disponible para la infección por el virus Nipah en humanos.