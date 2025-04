Qué es el tromboembolismo pulmonar que ha obligado a Fernando Morientes a estar hospitalizado

El exfutbolista Fernando Morientes ha revelado en el programa de radio 'Tiempo de juego' de la Cadena COPE que ha sufrido un tromboembolismo pulmonar que le ha obligado a permanecer cinco días hospitalizado.

Fue ingresado de urgencia y ya se encuentra en proceso de recuperación. "Me dolía mucho el pecho", reveló al programa radiofónico.

Qué es el tromboembolismo pulmonar

El tromboembolismo pulmonar, llamado también embolismo pulmonar, es una urgencia médica, ante la que se debe acudir inmediatamente a un médico. Se produce cuando un coágulo o trombo se desplaza hacia el sistema de circulación pulmonar provocando una obstrucción e impidiendo la oxigenación de la sangre.

Un coágulo o trombo puede producirse en una vena del abdomen-pelvis o en las piernas. Una vez que se forma, este trombo puede desprenderse total o parcialmente viajar por la circulación, llegando al pulmón donde se aloja.

No hay que olvidar que el tromboembolismo pulmonar es una complicación de otra patología relacionada con la circulación de la sangre, la trombosis venosa profunda, si esta no está diagnosticada o no se está siguiendo un tratamiento.

Síntomas del tromboembolismo pulmonar

Una vez que se colapsa la circulación pulmonar aparecerán los síntomas propios de esta patología, síntomas que pueden variar en función del tamaño del trombo y de la zona del pulmón se haya alojado.

De hecho, en la mayoría de los casos esta patología suele ser asintomática o presentar solo leves síntomas.

Pero cuando el trombo es de gran tamaño puede llegar a bloquear la oxigenación de la sangre, lo que pone en grave peligro al paciente.

Es considerada como una urgencia médica que requiere un tratamiento inmediato. / Adobe Stock.

En cualquier caso, el jefe de la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional, doctor Pablo Gallo, señala que es importante saber identificar a tiempo los síntomas del tromboembolismo pulmonar, siendo los más frecuentes:

Falta de aire o sensación de ahogo .

. Dolor torácico.

torácico. Mareos .

. “En algunos casos el paciente puede referir ansiedad abrupta”, explica el especialista.

Sensación de desvanecimiento .

. “Y, en los casos más graves, el paciente presenta ahogo y desmayo con pérdida de conocimiento”.

En cualquier caso, el doctor Gallo advierte de que antes de que estos síntomas, suelen aparecer otros localizados en las piernas o en el abdomen relacionados con sufrir otra enfermedad relacionada con la circulación que es la trombosis venosa profunda.

Por ello, el doctor recomienda conocer los síntomas de la trombosis venosa profunda y buscar atención médica antes de que se desencadene un tromboembolismo pulmonar.

“Ante síntomas como hinchazón de una pierna, dolor agudo espontáneo que no cede o cambios de coloración de la piel, es imprescindible acudir a un especialista vascular para realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno, previniendo así complicaciones como tromboembolismo pulmonar o el síndrome postrombótico”.

En los casos leves el tratamiento inicial es la anticoagulación. / Hospital Ruber Internacional.

Tratamiento de la embolia pulmonar

En cuanto a la forma de abordar el tromboembolismo pulmonar, los especialistas disponen de distintas herramientas cuyo uso va a depender de la causa que haya originado el trombo y el lugar de origen del mismo.

Como explica el doctor Pablo Gallo:

En los casos leves el tratamiento inicial es la anticoagulación junto con otras medidas (uso de medias de compresión, realización de ejercicio físico…)

Pero en determinadas ocasiones, debido a las particularidades del paciente, el uso de anticoagulantes no es apto y se debe optar por otras soluciones.

Cirugía para los casos más graves

“En los casos más graves en los que el tromboembolismo es masivo, no permite respirar al paciente y el riesgo vital es inminente se debe eliminar el trombo de los pulmones inmediatamente, y una buena alternativa para ello es el tratamiento endovascular mediante la tromboaspiración”, afirma el doctor.

En los casos más graves se debe eliminar el trombo de los pulmones inmediatamente. / Wavebreak Media LTD. FREEPIK

Recientemente, el equipo de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional, ha tratado un caso de un paciente varón de 60 años de edad, que acudió a urgencias con cuadro de pérdida de conciencia.

Y como explica el doctor Santiago Zubicoa, responsable de la Unidad de Radiología Vascular Intervencionista del Hospital Ruber Internacional.

Según el radiólogo intervencionista, previamente se realiza una angiografía para localizar y determinar la extensión de los trombos, proporcionando una información muy valiosa para guiar el tratamiento. “Procedimos a la valoración diagnosticando clínicamente y mediante Angiotac la presencia de trombosis pulmonar masiva de ambos pulmones y con signos de trombosis de dos venas abdómino-pélvicas. Ante la situación de urgencia vital y debido a la imposibilidad del tratamiento anticoagulante por presentar focos de sangrado a nivel cerebral, se procedió a realizar tromboaspiración mecánica, procedimiento que utiliza un catéter especial que se introduce a través de una vena de la ingle llegando hasta los pulmones para aspirar o extraer el trombo que está obstruyendo las arterias pulmonares y restablecer el flujo sanguíneo”, “Posteriormente se posiciona el catéter aspirador en las proximidades del coágulo, lo que asegura una aspiración efectiva. Este catéter está conectado a una bomba de succión, que crea un efecto de vacío para aspirar el trombo permitiendo ser transportado fuera del cuerpo”, explica el doctor Pablo Gallo.

Se trata de una operación que debe realizarse con mucha precisión y precaución para no dañar las paredes de los vasos sanguíneos y minimizar el riesgo de complicaciones.

De hecho, al final de la operación “se obtienen imágenes de comprobación de las arterias pulmonares para confirmar la eficacia del tratamiento”, matiza Santiago Zubicoa.

En cualquier caso, el angiólogo destaca que “un diagnóstico acertado y la elección de un adecuado tratamiento son esenciales para una buena recuperación del paciente”, destaca.