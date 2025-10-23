Cómo saber si tienes lipedema o linfedema: síntomas, diagnóstico y opciones de tratamiento

El lipedema y el linfedema son dos patologías que causan aumento de volumen en brazos o piernas y que, por sus síntomas similares, pueden confundirse. Sin embargo, sus orígenes y tratamientos son muy diferentes, por lo que resulta clave distinguirlas.

El lipedema es un trastorno crónico de la distribución de la grasa. Se caracteriza por la acumulación simétrica de tejido graso doloroso en caderas, muslos y piernas, y en algunos casos también brazos, respetando manos y pies. Suele aparecer o agravarse en etapas de cambios hormonales como la pubertad, el embarazo o la menopausia. Sus síntomas incluyen dolor al tacto, hematomas frecuentes, pesadez, fatiga y piel blanda con nódulos. Esta grasa no responde a dietas ni ejercicio, lo que genera frustración en las pacientes.

El linfedema, en cambio, es una alteración del sistema linfático que se produce cuando los vasos están dañados, malformados o bloqueados. Puede ser primario (de nacimiento) o secundario a cirugía oncológica, radioterapia, infecciones o traumatismos. Se manifiesta con hinchazón persistente, generalmente asimétrica, que puede incluir pies o manos, así como tirantez cutánea, endurecimiento progresivo de la piel y puede presentar episodios de infecciones cutáneas recurrentes.

El doctor Pablo Gallo González, jefe de la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional, destaca la importancia de no confundir ambas enfermedades. “El lipedema se debe a un exceso de grasa dolorosa y simétrica que respeta manos y pies; la linfedema, en cambio, es una acumulación de linfa que tiende a afectar también esas zonas y genera más tensión que dolor”.

La periodista Ana Ayuso, enferma de lipedema, en la Gran Vía, Madrid / ALBA VIGARAY

Diferencias clave en consulta

El diagnóstico se realiza mediante historia clínica detallada, exploración física y, si es necesario, pruebas de imagen como eco-Doppler, linfogammagrafía o resonancia magnética.

En este sentido, el doctor Gallo explica los signos más comunes:

Signo de Stemmer (se realiza pellizcando la piel del dorso de los dedos del pie), es negativo en lipedema y positivo en el linfedema.

(se realiza pellizcando la piel del dorso de los dedos del pie), es negativo en lipedema y positivo en el linfedema. Distribución : simétrica en lipedema, asimétrica en linfedema.

: simétrica en lipedema, asimétrica en linfedema. Elevación de la pierna: apenas mejora el lipedema, sí reduce la hinchazón en fases iniciales de linfedema.

“Identificar de forma temprana estas patologías evita complicaciones como la fibrosis o el lipo-linfedema, que combina ambas”, advierte el especialista.

El abordaje terapéutico también difiere:

Lipedema: fisioterapia , terapia compresiva, ejercicio adaptado y, en casos avanzados, liposucción selectiva.

, terapia compresiva, ejercicio adaptado y, en casos avanzados, liposucción selectiva. Linfedema: drenaje linfático manual, prendas de compresión específicas y, en determinados casos, microcirugía o trasplante ganglionar.

A pesar de sus diferencias, ambos trastornos requieren terapia compresiva y actividad física adaptada para mejorar la calidad de vida.

“El tratamiento debe personalizarse; en lipedema buscamos reducir la grasa dolorosa y mejorar la movilidad; en linfedema, controlar la hinchazón, prevenir infecciones y preservar la función de la extremidad”, señala el doctor Gallo.

El papel de la información y la prevención

El desconocimiento sobre estas enfermedades hace que muchos pacientes lleguen tarde a la consulta o después de haber probado tratamientos ineficaces.

“Informarse, recibir un diagnóstico preciso y acudir a un especialista en linfología son pasos fundamentales. Detectarlas a tiempo cambia por completo la evolución y la calidad de vida de los pacientes”, remarca el jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional.