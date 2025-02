El síndrome del ovario poliquístico: ¿cómo se detecta este problema tan frecuente en las mujeres?

El síndrome del ovario poliquístico -identificado también por sus siglas SOP- es una de las alteraciones endocrinas más frecuentes en las mujeres. Puede afectar -dependiendo de las áreas geográficas- a entre un 5 y un 10% de la población femenina. Quienes padecen este síndrome tienen varios quistes ubicados en sus ovarios -normalmente, en ambos-. Son quistes benignos y funcionales (no funcionan de forma adecuada, puesto que deberían aparecer y desaparecer, pero se quedan de forma persistente), tal como precisa la Dra. María Dolores Gómez Roig, directora del Instituto Gómez Roig y ginecóloga especialista de Clínica Corachan.

Los quistes en los ovarios, en realidad -explica la Dra.- son folículos que no evolucionan de forma favorable, quedan estancados, no maduran, en cuyo caso puede, incluso, no llegarse a producir la ovulación, es decir, estos ovarios que no funcionan de forma adecuada dan lugar a un desarreglo hormonal. Puede darse a cualquier edad, aunque suele ser más frecuente en las niñas adolescentes, aparecer ya en sus primeros ciclos menstruales, y también en las mujeres más jóvenes.

En el síndrome del ovario poliquístico, los ovarios producen más hormonas masculinas -andrógenos- de lo habitual. Según la ginecóloga de Clínica Corachan, “esto se debe, en parte, a que el ovario produce más andrógenos que, junto a niveles de insulina más elevados, favorece una mayor presencia de hormonas masculinas en la sangre de las mujeres con síndrome poliquístico”.

Pero la presencia de estos quistes en los ovarios “no se relaciona con otros quistes que pudieran aparecer en otras partes del cuerpo”, puntualiza la Dra. Gómez Roig.

Síntomas

Los síntomas que pueden llevar a sospechar de ovarios poliquísticos pueden variar mucho de una mujer a otra, y no siempre se presentan todos juntos. Uno de los síntomas más frecuentes es la irregularidad de la menstruación, ya sea porque la regla venga menos frecuentemente, o porque, cuando lo hace, esta produzca sangrados más abundantes e irregulares.

Otro de los síntomas que pueden aparecer es el relacionado con un exceso de hormona masculina, conocido como hiperandrogenismo, eso puede implicar un tipo de hirsutismo, es decir, que aparezca bello donde no corresponde, por ejemplo, en el mentón la barbilla, periaereolar (alrededor de la aureola mamaria, los pelitos que salen alrededor de los pezones), en la línea media del abdomen, etc. También puede aparecer un acné característico relacionado con las hormonas masculinas. Otras mujeres presentan resistencia aumentada a la insulina, la cual cosa les causa una tendencia a la obesidad y a la dificultad de adelgazarse.

Todos estos serían algunos de los síntomas relacionados con la existencia de quistes en los ovarios. En un tanto por ciento menor de mujeres, también esta presencia de quistes se vincula a una mayor dificultad para quedarse embarazadas, “puesto que el síndrome de ovario poliquístico se asocia a ciclos anovulatorios, es decir, en los que no se ovula de forma correcta”, detalla la especialista de Clínica Corachan.

El síndrome del ovario poliquístico provoca problemas para quedarse embarazada / Freepik

Prevención

No es una afectación que pueda prevenirse de ninguna manera, pero sí se sabe que, si aparecen los quistes, esta patología se puede controlar de forma natural, en parte, con hábitos de vida saludable. Estos comprenden una dieta adecuada, sin exceso de azúcar, ya que, si hay una resistencia a la insulina, se manejarán peor los niveles de azúcar. La dieta mediterránea, con la práctica de ejercicio que evite la ganancia de peso excesiva, aunque no pueda ayudar prevenir el SOP, sí que puede hacer que el síndrome se acompañe de menos afectación clínica -con otras patologías que acompañen el proceso- y se controle de mejor manera.

De hecho, como en este síndrome no se trata solo de tener quistes en los ovarios, sino que es un síndrome global, con diferentes manifestaciones clínicas, el SOP puede también persistir en la edad adulta. La Dra. Gómez Roig explica que “la menopausia consigue proteger un poco contra este síndrome, pero no puede ser considerada como una manera de acabar con él, porque sigue habiendo mujeres que durante la menopausia continúan teniendo algunos síntomas o consecuencias del SOP, como sería la resistencia a la insulina”. Es por ello que aunque el síndrome del ovario poliquístico sea mucho menos frecuente en la menopausia, puesto que en esa etapa, ya no hay quistes en los ovarios porque estos dejan de actuar, se tiene que seguir igualmente un control metabólico. Sobre todo, se debe descartar la resistencia a la insulina en estas mujeres en edad adulta y en la menopausia.

Hay que tener presente que el estilo de vida saludable siempre favorecerá a la hora de moderar las consecuencias negativas del síndrome del ovario poliquístico.

Recomendaciones

Para aquellas mujeres a las cuales el SOP se acompaña de una clínica con síntomas que disminuyen su calidad de vida, la especialista de Clínica Corachan apunta algunas recomendaciones: Lo primero son los hábitos saludables, como ya hemos dicho, una dieta saludable, con ejercicio para mantener un peso adecuado. Si hay resistencia a la insulina, también se puede dar algún fármaco que ayude a controlar mejor la regulación de esta resistencia. Por último, para tener ciclos menstruales regulares, y controlar los niveles elevados de hormonas masculinas, los andrógenos, también se pueden dar anticonceptivos orales. Y, en función de la clínica y de cómo se tengan los ciclos menstruales, se puede prescribir alguna otra medicación.

La Dra. También precisa que, “si hay molestias estéticas, sobre todo a causa del hirsutismo, también se pueden prescribir medicaciones para ello, o incluso aplicar algún tratamiento local para eliminar este bello de características más masculinas”.

Pero ¿Qué sucedería si no se trata este síndrome? Tal como responde la especialista de Clínica Corachan, “la mujer podría presentar algunas complicaciones, sobre todo cuando hay ciclos anovulatorios, en los que no se ovula bien, y no se tiene una regla regular, esto puede dar lugar a una mayor esterilidad”. Además, añades la Dra, “si se presenta resistencia a la insulina, a largo plazo se puede desarrollar una diabetes que incluye problemas de hipertensión y colesterol, así como también, aunque con menos frecuencia, puede aumentar el riesgo cardiovascular, porque todo ello está relacionado con el síndrome metabólico”.

Estado de ánimo alterado

Por otro lado, como el SOP se relaciona con alteraciones hormonales, otro de los síntomas que puede producir son las alteraciones del estado de ánimo, y una mayor tendencia a la ansiedad y a la depresión.

Un buen tratamiento del síndrome del ovario poliquístico no supone su curación para siempre, pues -tal como expone la Dra. Gómez Roig- “se trata de una entidad que puede ser crónica en la que la persona tiene esta tendencia natural a tener este desequilibrio hormonal”. Por ello, una vez ya se ha tratado y se han controlado las hormonas, es importante mantener un estilo de vida saludable, con una buena dieta y un control del peso y ejercicio, para que no aparezca de nuevo. Es importante en estos casos, realizar controles de azúcar en sangre para controlar la resistencia a la insulina y mantener bien estos niveles y poder prevenir las consecuencias adversas del SOP.

Pero recordemos -insiste la especialista en ginecología de Clínica Corachan- que se trata siempre de quistes benignos, puesto que son simplemente, como hemos dicho, folículos que no se desarrollan de forma adecuada. Normalmente, son pequeños y se distribuyen en los dos ovarios. Es menos frecuente que solo se localicen en un ovario. Sobre todo -concluye la Dra.- “hay que entender bien que este síndrome no solo tiene que ver con la presencia de esos quistes, sino también con el cuadro clínico global que presenta la mujer, relacionado con el desarreglo hormonal”.