Sarcoma: así se detecta un cáncer poco frecuente, silencioso y que puede acabar en amputación

El sarcoma es un tipo de cáncer poco frecuente e histológicamente heterogéneo, ya que puede afectar a personas de cualquier edad. Representan el 1 % de todos los tumores en adultos y el 20 % en niños y adolescentes.

Su frecuencia es excepcional, diagnosticándose entre cuatro y cinco casos por cada 100.000 habitantes al año. Afecta tanto a huesos como a tejidos blandos y hay más de 75 subtipos, que, a su vez, se dividen en sarcomas de partes blandas, suponiendo el 85 %, y óseos, que representan el 15 %.

La doctora María Ángeles Vaz, especialista en Oncología Médica y Adjunta de la Unidad de Sarcomas del Hospital Ruber Internacional, nos explica que los sarcomas tienen unas características especiales que los diferencian de otros tumores:

En primer lugar, porque “no surge de un órgano concreto, como ocurre en el cáncer de mama o en el de colon”.

El papel del personal de enfermería y administrativo es clave tanto para la coordinación de citas como para seguir a los pacientes, “asegurando una atención integral y continua”.

Síntomas del sarcoma: las señales de alarma

El doctor Eduardo Ortiz, Jefe de Equipo de la Unidad de Sarcomas del hospital madrileño, señala que los sarcomas se manifiestan en forma de bulto o masa, “inicialmente indolora”, que crece progresivamente hasta causar un dolor constante, aunque presentan una amplia diversidad en cuanto a su presentación.

El manejo de este tipo de cáncer debe realizarse en centros expertos en sarcomas multidisciplinarios.

Por eso, es muy importante que los procesos diagnósticos y terapéuticos en pacientes con sospecha o diagnóstico de sarcoma sean discutidos en un “comité multidisciplinario de sarcomas, en el que participan hasta 23 especialidades trabajando en los pacientes con esta neoplasia".

Los sarcomas, suponen un reto especialmente complejo y muy exigente para los sistemas de salud y para los profesionales sanitarios.

Pruebas para diagnosticar los sarcomas Las técnicas disponibles como la radiografía simple, gammagrafía, ecografía, tomografía computada, resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones aportan datos fundamentales para elección de tratamiento y posterior seguimiento de los pacientes. “Como expertos, tratamos de identificar y calificar la lesión para una posible evaluación adicional y/o, en algunos casos, realizar muestras de tejido guiadas por imágenes y realizar correlación clínico-radiológica de la patología”, subraya el doctor Fernando Herraiz.

Cuál es el tratamiento del sarcoma

El primer objetivo a la hora de enfrentarse a esta enfermedad es el oncológico y, después, “en el mejor resultado funcional, intentando reducir al mínimo las posibilidades de una amputación de la extremidad afectada”.

Por ello, considera el especialista decisivo el diagnóstico temprano del tumor, ya que, cuanto más pequeño sea el bulto, más fácil es la intervención.

Cuando las lesiones son mayores o implican estructuras vasculares o nerviosas relevantes, se requiere la colaboración de otros especialistas quirúrgicos, como cirujanos vasculares.

La radioterapia es otro de los procedimientos fundamentales en el tratamiento de la mayoría de los sarcomas, siendo de especial importancia la experiencia del oncólogo radioterápico.

Según su localización, la radioterapia con técnicas de intensidad modulada, imagen guiada y control del movimiento se administra antes o después de la cirugía o, en ciertos casos, de forma exclusiva.

En aquellos pacientes en los que la enfermedad recidiva y es necesario valorar una reirradiación, o cuando existe un número limitado de metástasis, la radiocirugía robótica con CyberKnife permite en pocos días tratar estas lesiones de forma segura, exacta y precisa.