Sabadell, nueva sede del festival: Dennis González, Raül Romeva y María Teresa Pérez abren un diálogo sobre exposición mediática y salud mental

l BCN Sports Film Festival ha celebrado hoy en Sabadell la actividad paralela “Laure: salud mental y privacidad”, una sesión que pone el foco en una realidad cada vez más presente en el alto rendimiento: la presión de la mirada externa, la exposición mediática y el impacto que puede tener en el bienestar emocional.

La jornada tiene, además, un valor simbólico especial: es la primera vez que Sabadell se incorpora como sede del festival, en colaboración con el Club Natació Sabadell —en el marco de la celebración de sus 110 años— y con el apoyo y la complicidad del Brain Film Festival – Fundació Pasqual Maragall, ampliando el diálogo entre cine, salud y deporte.

El acto se ha abierto con unas palabras de bienvenida de Montse González, teniente de alcaldesa y concejala de Deportes del Ajuntament de Sabadell;Claudi Martí, presidente del Club Natació Sabadell. Francesc Terrónpresidente de la Fundació Barcelona Olímpica.

Una historia para hablar de lo que pesa fuera del agua

A partir del documental Laure, la sesión ha invitado a mirar más allá del rendimiento: la identidad cuando tu vida se convierte en contenido, la dificultad de poner límites, el ruido que generan las expectativas y el reto de sostenerse cuando el foco no se apaga. Una propuesta que conecta de lleno con una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué ocurre con la persona cuando el personaje lo ocupa todo?

Tras la proyección, el coloquio ha abierto un espacio de conversación cercano sobre salud mental y presión mediática en el deporte de alto nivel: qué focos ponen los medios, cómo impacta esa mirada constante en la identidad y el día a día del deportista, y qué herramientas ayudan a gestionarlo sin perder el equilibrio.

La conversación también ha abordado dónde están los límites entre lo público y lo privado, cómo se decide qué compartir (y qué no), y la importancia de contar con acompañamiento profesional y entornos de apoyo cuando la exposición se vuelve parte del rendimiento.

Han participado:

Dennis González , deportista y nadador de natación artística

, deportista y Raül Romeva , investigador en deporte y valores

, María Teresa Pérez, médica psiquiatra de la Fundació Vidal i Barraquer y asesora del Brain Film Festival – Fundació Pasqual Maragall

Con esta sesión, el BCN Sports Film Festival refuerza su voluntad de ser un festival conectado con el territorio: más sedes, más públicos y más conversaciones, acercando el cine deportivo a nuevos espacios y creando puentes con entidades que forman parte de la historia del deporte catalán, como el Club Natació Sabadell.

