Color de los dientes: qué nos dicen los tonos rosados, amarillos o negros y cuándo acudir al dentista

La coloración dental puede ser un reflejo no solo de nuestros hábitos diarios, sino también de nuestra salud oral. A menudo, cuando hablamos de dientes de distintos colores, como rosados, negros o amarillos, nos preguntamos si detrás de estos cambios puede haber algo más que manchas superficiales.

Nuestros hábitos de vida juegan un papel esencial en el color de nuestros dientes, como explica a 'Guías de Salud' la doctora Paula Vidal, odontóloga y especialista en el diseño personalizado de sonrisas mediante la tecnología del Análisis Digital de la Sonrisa o Digital Smile Design (DSD).

"Como menciono en mi libro (Mímame la boca: guía para una buena salud oral de cero a dieciocho años), donde hablo del cuidado dental en nuestros hijos de 0 a 18 años, la dieta es clave en la prevención de las manchas dentales".

Los alimentos y bebidas como el café, el té, el vino tinto y los refrescos "pueden causar manchas superficiales debido a sus pigmentos oscuros. También hay productos como los alimentos ácidos que pueden erosionar el esmalte, haciendo que los dientes se vean más amarillos con el tiempo".

Por ello, la higiene oral también es fundamental. "Cepillarse después de cada comida, usar hilo dental y enjuague bucal, y acudir regularmente a limpiezas dentales, son hábitos que pueden prevenir la acumulación de manchas y mantener una sonrisa más brillante".

La pasta de dientes es uno de los pasos más importantes de la higiene bucodental para evitar cambios en la coloración / Freepik

Rosas, negros, amarillos... ¿Por qué los dientes cambian de color?

Las coloraciones dentales pueden variar según la causa y el tipo de pigmentación. Las más comunes son estas:

Dientes amarillos . La causa más frecuente es el desgaste del esmalte dental. El esmalte es blanco, pero cuando adelgaza, se vuelve más transparente y revela la dentina, que tiene un color más amarillento. "Esto puede suceder por el paso del tiempo o debido a una higiene inadecuada . Otro de los motivos puede ser la afectación del nervio del diente, que requiere de confirmación del diagnóstico con una radiografía y hacer el tratamiento de conductos, lo que técnicamente llamamos endodoncia".

. La causa más frecuente es el desgaste del esmalte dental. El esmalte es blanco, pero cuando adelgaza, se vuelve más transparente y revela la dentina, que tiene un color más amarillento. "Esto puede suceder por el paso del tiempo o debido a una . Otro de los motivos puede ser la afectación del nervio del diente, que requiere de confirmación del diagnóstico con una radiografía y hacer el tratamiento de conductos, lo que técnicamente llamamos endodoncia". Dientes negros . Cuando vemos un diente negro, puede deberse a caries severas o necrosis pulpar, que es cuando el tejido interno del diente muere debido a una infección, subraya la odontóloga. ·También puede estar relacionado con el uso de ciertos medicamentos o incluso la exposición excesiva a minerales como el hierro".

. Cuando vemos un diente negro, puede deberse a caries severas o necrosis pulpar, que es cuando el tejido interno del diente muere debido a una infección, subraya la odontóloga. ·También puede estar relacionado con el uso de ciertos o incluso la exposición excesiva a minerales como el hierro". Dientes rosas. Aunque menos común, "los dientes rosados pueden ser una señal de reabsorción interna, un proceso en el que el cuerpo comienza a absorber el tejido del diente desde adentro. Es un problema grave que requiere atención inmediata en caso de tratarse de un diente definitivo". Si esto ocurre en un diente de leche, "significa que pronto va a caer y saldrá el nuevo diente. En este segundo caso, si persiste en el tiempo, más de un mes hay que ir al dentista para valorar si hay que ayudar a que caiga".

Los dientes de color rosa pueden deberse a una infección bucodental / Freepik

¿El cambio de coloración de los dientes es una señal de alerta para ir al dentista?

No todos los cambios en la coloración dental requieren una visita inmediata al dentista, pero hay señales que sí lo hacen.

La doctora Vidal nos cuenta que "si el cambio es repentino, especialmente en tonos como el negro o rosado, es importante buscar ayuda profesional de inmediato, ya que podría estar relacionado con una enfermedad grave, como la caries avanzada o una infección interna".

Un dentista puede diferenciar entre manchas superficiales y problemas más serios a través de un examen clínico y radiografías, si es necesario. "Las manchas superficiales suelen ser tratables con limpiezas profesionales o blanqueamientos dentales, mientras que los problemas más profundos requieren tratamientos como empastes, endodoncias o incluso la extracción del diente afectado".

¿Se pueden prevenir los dientes amarillos desde casa?

Aunque algunos cambios en el color de los dientes son inevitables con la edad, muchos de ellos pueden prevenirse mediante buenos hábitos.

Mantener una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras

Junto con una higiene bucal estricta, puede reducir significativamente las probabilidades de manchas

Usar una pasta dental con flúor

Evitar el tabaco

Moderar el consumo de café o té puede ayudar a mantener una sonrisa más blanca y saludable.

Los cambios en la coloración de los dientes no solo afectan la estética, sino que también pueden ser un indicativo de problemas dentales más serios.

Por tanto, "si observas un cambio inusual o preocupante en tus dientes, no dudes en acudir a tu dentista para una evaluación. Una sonrisa saludable empieza por la prevención y la atención oportuna".