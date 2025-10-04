Laura Cámara, experta en sexología: “El sexo, llegada la menopausia, no tiene por qué ser peor”

Insomnio, sofocos, aumento de peso, falta de energía, ansiedad… Son algunos de los síntomas de la menopausia. La edad a la que sobreviene oscila entre una mujer y otra, pero, de media, aparece entre los 45 y 53 años.

Ni todas sienten lo mismo ni con la misma frecuencia. Cambios físicos y emocionales durante esta etapa de la vida que también tienen consecuencias en el terreno sexual: menos veces y con “menor” placer.

Laura Cámara, enfermera especialista en ginecología y obstetricia y experta en sexología, publicó segundo libro Sexopausia (Vergara), donde desgrana la información que “necesitábamos sobre la sexualidad durante la menopausia con una visión cercana, con recomendaciones que no pasarán desapercibida”.

Los sofocos son el síntoma de menopausia que más condiciona el día a día de las mujeres / Freepik

Aunque está dirigido a lectoras, es importante que los hombres “comprendan los cambios que sufren sus parejas durante la menopausia y los cambios que se pueden producir durante las relaciones sexuales”.

La sequedad vaginal es una de las consecuencias más conocidas, pero también es habitual el dolor y en ocasiones el sangrado al más mínimo roce. “En consulta he atendido a mujeres que llevan 15 años con dolor al mantener relaciones sexuales y lo han mantenido en secreto”.

La sequedad vaginal es uno de los síntomas más frecuentes de la menopausia / Freepik

El tabú que rodea a la menopausia

Cada vez se habla más de menopausia. Son embargo, estigma social y el desconocimiento que acompaña al adiós a la regla sigue provocando miedo y vergüenza en muchas mujeres. De ahí que, ante cualquier problema o molestia durante las relaciones sexuales, haya cierto reparto a acudir a un especialista.

“Ahora por suerte tenemos mucha información en Internet y se va normalizando hablar de este tema, pero sí que cuesta todavía un poco ir específicamente a un profesional de la sexología y contarle un problema”.

Las mujeres “sienten vergüenza” de consultar dudas sobre sus propios genitales o las experiencias sexuales durante la menopausia. “Los especialistas tenemos que entonar el mea culpa porque no hemos sabido transmitir a las pacientes para que se sientan libres al preguntar, porque al final es algo que, tarde o temprano, nos pasará a todas”.

¿Premenopausia, menopausia, climaterio? La menopausia es la fecha en la que una mujer ha tenido su última regla. Pero deben haber pasado al menos 12 meses. La premenopausia es el periodo previo a la llegada de la menopausia, generalmente, entre 2 y 8 años antes. La posmenopausia ocurre justo después de esta etapa: entre 1 y 6 años. El climaterio es el período en que se produce la perdida de la capacidad reproductora, se considera que va desde los 2 a 8 años antes de la menopausia hasta 2 o 6 años después.

Los sofocos es uno de los síntomas más usuales en las mujeres que ya tienen la menopausia

No hay edad límite para el sexo: estos son sus beneficios

El sexo, tanto si se vive a solas como si se comparte con otra persona, es placentero. En las relaciones sexuales, nuestro cerebro produce endorfinas, que son unas sustancias que generan excitación, satisfacción y bienestar. La práctica habitual ayuda a potenciar nuestras defensas fisiológicas y “luchar” contra virus, bacterias y otros patógenos.

Y es realmente beneficioso con la salud cardiovascular, para fortalecer la relación y la conexión emocional y reducir el estrés. “Es fundamental para mejorar la calidad de vida, dormir mejor, sentirte más realizada e incluso facilita una buena forma física”.

Por eso, en la menopausia se puede recurrir a estrategias para que las relaciones sexuales sean igual de placenteras. Porque, como aclara Laura Cámara en conversación telefónica con este diario, “el sexo, llegada la menopausia, no tiene por qué ser peor”.

Existen tratamientos hormonales para mejorar la líbido en la mujer, que suele llegar antes de la instauración “oficial” de la menopausia.

La pérdida del deseo sexual se debe a la caída de los estrógenos, que provoca atrofia vaginal y una lista de consecuencias ya de sobra conocidas: adelgazamiento, sequedad e inflamación de las paredes vaginales.