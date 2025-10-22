Adiós al bótox: así es la novedosa crema que permite eliminar las arrugas de forma natural

La búsqueda para luchar el envejecimiento y evitar las muestras del paso del tiempo en el rostro sin tener que pasar por quirófano continúa. Rejuvenecer la piel es uno de los objetivos más buscados de las cremas y la medicina estética y, ahora, ha aparecido un nuevo tratamiento que puede ayudar a iluminar la piel, frenar las arrugas e, incluso, frenar la alopecia. Se trata de los exosomas, una partícula que cada vez llama más la atención a los usuarios y a las famosas.

La cómica Eva Soriano ha sido una de las que ha reconocido que ha probado este tratamiento para "empezar a poner a trabajar su piel" y asegurarse una piel lisa y sin arrugas, estimulando la creación de colágeno en el rostro. Los resultados en su rostro parecen evidentes, aunque las investigaciones apuntan a que los beneficios de los exosomas podrían tener un gran impacto en el futuro de la medicina estética, llegando a sustituir al bótox.

¿Qué son los exosomas?

Los exosomas son vesículas que se encuentran alrededor de nuestras células y están cargadas de "proteínas, lípidos y material genético" y "actúan como mensajeros entre células", explica la doctora Górriz de la clínica dermatológica IMR.

Un nuevo estudio sugiere que las células poseen un sistema de comunicación oculto. / Crédito: Moffitt Cancer Center.

"Facilitan la comunicación entre las células", añade: "Su capacidad para transferir información molecular es crucial para la regeneración y reparación de tejidos, la modulación del sistema inmunológico y la reducción de la inflamación".

Su efecto ayuda a "mejorar la calidad de la piel" y "está revolucionando la medicina estética", ya que tiene numerosas aplicaciones:

Rejuvenecimiento de la piel : Estimulan la producción de colágeno y elastina, mejorando la textura, firmeza y elasticidad de la piel.

: Estimulan la producción de colágeno y elastina, mejorando la textura, firmeza y elasticidad de la piel. Tratamiento de cicatrices y heridas : Aceleran la cicatrización y mejorar la apariencia de cicatrices.

: Aceleran la cicatrización y mejorar la apariencia de cicatrices. Reducción de la inflamación : Eso es beneficioso para el tratamiento de condiciones como el acné y la rosácea.

: Eso es beneficioso para el tratamiento de condiciones como el acné y la rosácea. Alopecia y regeneración capilar: Estimula los folículos pilosos, promoviendo el crecimiento del cabello en personas con pérdida de cabello.

No obstante, sus resultados no están del todo comprobados. "Aún falta evidencia científica que demuestre su eficacia y seguridad", recuerda a 'Guías de Salud' la doctora Marcela Ruz de clínicas MED.

¿Cómo son los tratamientos con exosomas?

El tratamiento con exosomas no está autorizado por la Agencia Europea del Medicamento para uso inyectable. "En España solo está autorizado su uso de forma tópica, asociado a dispositivos que generen microcanales y favorezcan su penetración como son el microneedling o el láser fraccionado para la absorción de los exosomas en las capas más profundas de la piel", matiza Ruz, especialista en medicina estética.

Suficiente para que se haya multiplicado el interés para su uso en el tratamiento de rejuvenecimiento, regeneración y reparación de los problemas de la piel del rostro. "Los pacientes buscan tener una piel más sana, por eso se inclinan por este tipo de tratamientos", comenta Ruz.

Cremas y cosméticos también serán prohibidos según su composición / Pixabay

Estos pacientes, por supuesto, también son los grandes consumidores de las cremas estéticas que ayudan a prevenir los signos de la edad.

Según los expertos de la clínica IMR, los exosomas cada vez aparecen más en las fórmulas de los cosméticos: "Funcionan bien en combinación con ingredientes reparadores y estimulantes como péptidos, ácido hialurónico, y antioxidantes. Estos activos pueden potenciar los efectos de los exosomas, promoviendo una mayor regeneración celular y una piel más firme y luminosa", señala el doctor Ricart.

Por eso, deben "aplicarse después de la limpieza y la tonificación" y, con constancia, "los productos con exosomas regularmente puede ayudar a mejorar la textura y firmeza de la piel a lo largo del tiempo". Eso sí, es importante tener en cuenta que, como "con cualquier tratamiento regenerador", es imprescindible usar crema solar: "Los exosomas pueden hacer que la piel sea más sensible a la luz UV".

¿Puede sustituir al bótox?

Aquellos que quieran probar un tratamiento con exosomas ya pueden adquirir cremas específicas o acudir a clínicas de medicina estética que te ayudarán a encontrar el mejor uso para cuidar tu piel. No obstante, no verán un resultado con más 'volumen' como el esperado con el bótox.

La doctora Ruz de la clínica MED asegura que los busquen "más luminosidad" en el rostro seguramente acaben más contentos con tratamientos de "armonización facial con rellenos faciales" que, posteriormente, usará exosomas como tratamiento coadyuvante, acelerando la recuperación y potenciando los resultados.

¿Podría los tratamientos de exosomas sustituir el botox y otros rellenos? / FREEPIK

En España, según la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), casi un 50% de la población se sometió a un tratamiento de medicina estética en 2023. De estos, un 39% se realizaron algún tratamiento de bótox y un 38% probó también otros inyectables.

Por eso, la aprobación de los exosomas como tratamiento inyectable podría cambiar la manera en la que se combaten las arrugas desde las clínicas.

Sin embargo, la doctora Petra Vega, tesorera de SEME recuerda a este medio que "falta evidencia científica" para saber si es una buena "alternativa antiedad sin necesidad de pinchazo".

La teoría asegura que los exosomas pueden integrarse en el tejido dañado y reparar las lesiones, mejorando la calidad del tejido. "Si esto se confirma, sería sin duda una gran alternativa".

"Podrían reemplazar ciertos procedimientos de relleno dérmico al estimular la regeneración natural del colágeno, pero todavía hay que seguir investigando", concluye el doctor Górriz de IMR.

"El futuro de los exosomas en la medicina estética es prometedor debido a su capacidad de trabajar a nivel celular. Esto puede traducirse en tratamientos más eficaces y menos invasivos para diversas condiciones estéticas. Además, la investigación en esta área está en auge, lo que podría llevar a nuevas y mejoradas aplicaciones, haciendo de los exosomas una herramienta esencial en el arsenal de la medicina estética".