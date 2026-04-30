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SALUD

El cuidado de la piel, clave para una vida sana también en el deporte

La importancia de cuidar la piel de quienes entrenan, compiten y se exponen cada día al sol, al sudor y al esfuerzo físico

“Bonita piel”, la collab de Colvin y MiiN Cosmetics perfecto para regalar a todas las madres en su día

“Bonita piel”, la collab de Colvin y MiiN Cosmetics perfecto para regalar a todas las madres en su día / Magnific

SPORT.es

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En el deporte, el rendimiento no solo depende de la fuerza, la técnica o la resistencia. También influye el bienestar de la piel, una barrera que los atletas exponen a diario al sol, al sudor, al viento, al frío y a la contaminación. Por eso, iniciativas como “Bonita Piel”, la colaboración de Colvin y MiiN Cosmetics, recuerdan que cuidarse no es un gesto superficial, sino una forma de salud y recuperación.

La propuesta, lanzada con motivo del Día de la Madre bajo el mensaje “Mamá, eres lo más bonito que hay”, une flores y cosmética coreana en un pack pensado para devolver cuidado a quienes siempre cuidan. Esa misma idea conecta con el mundo deportivo, donde muchas personas se “dejan la piel” entrenando, compitiendo o acompañando a sus equipos, pero no siempre protegen esa piel como deberían.

El pack incluye el ramo “El Bonito”, junto al Niacinamide & Green Tea Eye Serum de Ondo y la Niacinamide Cucumber Aqua Gel Cream de Meisani. Sus activos, como la niacinamida, el té verde, el pepino y el ácido hialurónico, apuntan a necesidades muy presentes en quienes practican deporte. La hidratación, la sensación de frescor, la luminosidad y la ayuda para unificar el tono pueden ser grandes aliados tras entrenamientos intensos o jornadas al aire libre.

“Bonita piel”, la collab de Colvin y MiiN Cosmetics perfecto para regalar a todas las madres en su día

“Bonita piel”, la collab de Colvin y MiiN Cosmetics perfecto para regalar a todas las madres en su día / Colvin y MiiN Cosmetics

Para corredores, ciclistas, tenistas, futbolistas o madres deportistas que compaginan familia, trabajo y ejercicio, proteger la piel debería formar parte de la rutina diaria, igual que calentar antes de entrenar o estirar después. Una limpieza adecuada, hidratación constante y protección frente al sol ayudan a prevenir sequedad, irritaciones y signos de fatiga.

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Con “Bonita Piel”, Colvin y MiiN Cosmetics convierten el regalo en un recordatorio de autocuidado. Porque cuidar la piel también es cuidar el cuerpo que se mueve, compite, acompaña y sostiene. En el deporte y en la vida, la piel también merece ganar.