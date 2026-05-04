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Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la enfermedad que ha matado a tres personas en un crucero que se dirige a Canarias

De las seis personas afectadas por hantavirus en el crucero, tres han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica

Imagen de archivo de un crucero

Imagen de archivo de un crucero / RC

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Madrid

Preocupación en la Organización Mundial de la Salud (OMS) por un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y se dirige hacia Canarias. Hasta el momento, según las informaciones oficiales, han fallecido tres personas a bordo. “La OMS está al tanto de y apoyando un evento de salud pública que involucra a un buque de crucero que navega en el Océano Atlántico.

Hasta la fecha, se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus, y hay cinco casos adicionales sospechosos. De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”, publicó el organismo en su cuenta de la red social X.

Hantavirus: una enfermedad muy poco frecuente

El síndrome pulmonar por hantavirus , es una enfermedad infrecuente pero grave, causada por un virus que las personas adquieren por contacto con orina, excrementos y saliva de roedores infectados, fundamentalmente al respirar aire contaminado con el virus.

Esta enfermedad se produce esporádicamente en personas que viven en áreas rurales y boscosas de Estados Unidos y otras partes del mundo . La infección por Hantavirus no se transmite de persona a persona, explican desde el Ministerio de Sanidad.

Síntomas

Los síntomas comienzan entre una y seis semanas tras haber entrado en contacto con este virus.

Se presenta con síntomas generales como:

  • fiebre
  • malestar general
  • y dolores musculares

La mitad de los pacientes pueden experimentar:

  • dolor abdominal
  • cefalea
  • nauseas
  • y vómitos

A los pocos días, la infección progresa, apareciendo tos y dificultad respiratoria.

Consejos para evitar el contagio

Desde el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan:

Noticias relacionadas y más

  • Evitar tocar a los roedores vivos o muertos y sus madrigueras o nidos,
  • Guardar los alimentos en contenedores sellados y mantenerlos fuera del alcance de los roedores,
  • Evitar el almacenamiento de equipajes y otros materiales en el suelo,
  • Avisar inmediatamente al servicio de mantenimiento del parque si se detectan signos de presencia de roedores, incluyendo restos de orina o heces,
  • No acampar o pernoctar en zonas cercanas a nidos o madrigueras o en aquellas áreas cercanas al hábitat natural de los roedores,
  • No dormir directamente sobre el suelo. Usar aislantes o tiendas de campaña,
  • Eliminar todos los residuos y depositarlos en contenedores a prueba de roedores.
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