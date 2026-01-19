SALUD MENTAL
Blue Monday 2026: ¿es hoy realmente el día más triste del año? Origen y cómo superarlo
El psicólogo Cliff Arnall creó en 2005 el término Blue Monday, para "bautizar" lo que él consideró el día más triste del año
Sin embargo, serán las circunstancias personales de cada uno de nosotros las que determinan si hoy es realmente un día "deprimente"
Este lunes, 19 de enero, es el Blue Monday. El tercer lunes del mes de enero es considerado como el más triste del año.
Para remontarse al origen de esta “deprimente” efeméride debemos remontarnos al año 2005, cuando Cliff Arnall, profesor de la Universidad de Cardiff (Reino Unido) empleó una fórmula matemática para determinar cuándo es el día más pesimista del año.
Pero, ¿estamos realmente en el día más triste del año? ¿O es simplemente una estrategia de márquetin para animarnos a comprar, ya que se dice que mejora el estado de ánimo?
¿Cómo surgió el Blue Monday?
Todo empezó con una campaña publicitaria de la agencia de viajes Sky Travel.
El psicólogo Cliff Arnall aseguraba dentro de esa promoción haber encontrado el peor día del año tras el uso de una compleja fórmula en la que se había utilizado:
- El tiempo restante hasta las vacaciones de verano
- El estrés después de la Navidad
- La vuelta a la rutina
- O no haber cumplido, por el momento, alguno de los nuevos propósitos del año
Y aunque su creador no tardó en renegar de su propia fórmula y del término que había creado junto a la agencia de viajes, el Blue Monday ya había calado en el inconsciente colectivo y se utilizaba como un reclamo más para incentivar las compras online e incluso para reservar viajes para el próximo verano.
No podemos predisponer a las personas a pensar que este va a ser el lunes más triste del año
Se trata de un fenómeno marcado en el calendario que, como es obvio, no tiene una base científica, como explica a 'Guías de Salud’ Rubén Chacón-Cabanillas (@cuidando_conaccion), enfermero especialista en Salud Mental y miembro de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME).
- “Parece que todo apunta a fines comerciales para favorecer ciertos negocios”.
¿Estamos realmente en el día más triste del año?
“No podemos predisponer a las personas a pensar que este va a ser el lunes más triste del año”, resalta el enfermero a este medio.
Y es que, cada persona (con sus circunstancias personales) pueden hacer que su día vaya a ser “mejor o peor” y no se puede “sobre generalizar” porque la tristeza está influenciada por unos factores determinantes que son diferentes en cada uno de nosotros.
Ante noticias como la del Blue Monday, Chacón-Cabanillas cree que las personas con mayor vulnerabilidad a problemas de salud mental “pueden rememorar ciertas sensaciones de tristeza o malestar”.
Y especialmente cuando nos encontramos de lleno en la llamada cuesta de enero: hemos pasado de estar en reuniones familiares por Navidad a retomar las rutinas laborales y escolares.
- “También venimos de un aumento de gasto económico, por lo que muchas personas tienen mayores dificultades para afrontar el día a día, lo que también puede influir en el bienestar emocional”.
Consejos para sobrellevar el día más triste del año
- Realiza ejercicio físico. Si por determinados motivos no se puede salir de casa, se puede realizar actividad física “con ejercicios con una silla, como sentarse y levantarse, hacer pesas con botellas de agua o mochilas cargadas, bailar en el salón o subir y bajar las escaleras del bloque, entre otras”.
- Dieta equilibrada y sin excesos. Seguir la dieta mediterránea, en la que prevalecen las frutas, las verduras, los pescados, frutos secos y cereales (y cantidades moderadas de lácteos, aves y huevos) es la mejor forma de mantener un buen estado de ánimo.
- Aparta el móvil… y visita a familiares y amigos. Las pantallas se han convertido en una buena herramienta para no perder el contacto con nuestros seres queridos, pero son un “arma de doble filo”. En una sociedad hiperconectada, cada vez estamos más separados. Aprovecha esta jornada para hacer esa visita que siempre pospones.
- Buena higiene del sueño. Aunque cada persona es un mundo, hay pautas generales que ayudan a la población en general a mejorar su sueño y la calidad del mismo, para superar (con el mejor ánimo posible) la vida diaria y lo que ello conlleva: prisas, estrés, largas jornadas laborales… Entre esas medidas, destacan: establecer un horario para acostarse y levantarse, mantener el dormitorio con una temperatura e iluminación agradable y disminuir la actividad con dispositivos móviles justo antes de ir a la cama.
