Aurelio Rojas, cardiólogo: “El café es uno de los hábitos más saludables que puedes adoptar”

El cardiólogo Aurelio Rojas ha generado un notable impacto tras afirmar que "el café es mucho más sano de lo que la mayoría cree", una declaración que ha reavivado el debate sobre una de las bebidas más consumidas del mundo. Según explica, su efecto va mucho más allá de mantenernos despiertos.

Rojas asegura que sí ayuda a perder peso, ya que puede favorecer el metabolismo y la oxidación de grasas. También desmonta una de las creencias más extendidas: "No, el café no aumenta la tensión en la mayoría de personas", una frase que ha sorprendido incluso a algunos profesionales sanitarios.

En el ámbito cardiovascular, el cardiólogo afirma que "reduce el riesgo de problemas de corazón y de arritmias como la fibrilación auricular", apoyándose en estudios que relacionan el consumo moderado con una menor incidencia de estas afecciones.

Además, destaca su papel antiinflamatorio: "El café es antiinflamatorio gracias a sus polifenoles, que ayudan a bajar marcadores como la PCR", un aspecto relevante en la prevención de enfermedades crónicas.

Un impacto más amplio de lo esperado

Rojas también subraya que el café mejora el azúcar en sangre, lo que se traduce en un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

En cuanto al hígado, sus palabras son igual de contundentes: "El café protege contra el hígado graso y la cirrosis", situándolo como una de las pocas bebidas cotidianas con efectos protectores demostrados sobre este órgano.

El especialista destaca además su influencia en la salud mental. Según afirma, "sí, el café ayuda con la depresión y mejora el estado de ánimo", algo que atribuye tanto a su efecto estimulante como a su impacto en ciertos neurotransmisores.

En el plano físico, añade que "aumenta el rendimiento y la energía", lo que explicaría su uso habitual antes de actividades que requieren concentración o esfuerzo.

Respecto a la salud cerebral, Rojas señala que "el café mejora la salud del cerebro y muestra beneficios en enfermedades como Parkinson o Alzheimer", una afirmación que coincide con investigaciones que estudian el potencial neuroprotector de sus compuestos.

Cómo tomarlo y cuánta cantidad

El cardiólogo también aclara cuál es la forma más adecuada de consumirlo para aprovechar sus beneficios. Su recomendación es directa: "La mejor manera de tomar café es natural, sin azúcar ni edulcorantes y solo, porque así maximizas su poder antioxidante". Añadir azúcar o edulcorantes, explica, puede interferir en algunos de los efectos positivos asociados al café, especialmente los relacionados con el metabolismo y la inflamación.

En cuanto a la cantidad diaria, Rojas afirma que "aproximadamente 3 tazas al día es el rango óptimo en la mayoría de estudios". Para quienes sean más sensibles a la cafeína, sugiere comenzar con una o dos tazas. Eso sí, advierte que "no se deben superar las 4 tazas porque no vas a obtener más beneficios y sí puedes experimentar efectos adversos como nerviosismo, palpitaciones o dificultad para dormir!.

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La frase final del cardiólogo, que ya circula ampliamente en redes, resume el espíritu de sus declaraciones: "Si buscas un hábito sencillo para mejorar tu salud, empieza por un buen café natural".