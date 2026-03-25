Aurelio Rojas, cardiólogo: "Conocer estos parámetros al menos una vez en la vida puede cambiar tu salud cardiovascular"

El cardiólogo Aurelio Rojas ha explicado cuáles son los parámetros de laboratorio más relevantes y actuales para conocer el estado real de la salud cardiovascular, una información que, según afirma, muchos pacientes desconocen y que no siempre aparece en las analíticas rutinarias.

El especialista insiste en que estos valores permiten detectar riesgos de infarto, ictus y alteraciones metabólicas antes de que aparezcan síntomas.

La glucosa en ayunas, primer indicador clave

Rojas señala que la glucosa en ayunas sigue siendo un pilar fundamental para evaluar el metabolismo y el riesgo de diabetes. A partir de este punto, recomienda revisar también parámetros renales como la creatinina y el filtrado glomerular, esenciales porque "los riñones están estrechamente conectados con los vasos sanguíneos".

El colesterol, más allá de lo habitual

El cardiólogo subraya la importancia de analizar no solo el colesterol total, sino también el HDL, el no-HDL y el LDL, además de los triglicéridos.

Añade que, aunque no siempre se solicitan, valores como la Apo B ofrecen una visión más precisa del número de partículas aterogénicas que pueden adherirse a las arterias.

También destaca la relevancia de la lipoproteína(a), un marcador genético cuyo riesgo aumenta de forma notable a partir de los 40 años.

Metabolismo de la glucosa y perfil férrico

Entre los parámetros que considera imprescindibles, Rojas incluye la hemoglobina glicosilada, fundamental para detectar resistencia a la insulina o diabetes.

Dentro del perfil férrico, resalta la ferritina como indicador de los depósitos de hierro, un valor que considera "más importante de lo que suele creerse".

Inflamación y vitaminas esenciales

El especialista hace hincapié en la proteína C reactiva ultrasensible, un marcador de inflamación general y vascular que rara vez se solicita de forma rutinaria.

También recomienda conocer los niveles de ácido fólico, vitamina B12 y homocisteína, esta última relacionada con riesgo cardiovascular cuando se encuentra elevada. Finalmente, recuerda que la vitamina D desempeña un papel relevante en la salud del corazón y no debe mantenerse baja.

Una llamada a la prevención

Rojas anima a los pacientes a informarse y a revisar estos parámetros al menos una vez en la vida para obtener una visión completa de su salud cardiovascular.

Insiste en que cualquier resultado debe ser interpretado siempre por un profesional sanitario, pero considera que conocer esta información permite tomar decisiones más conscientes y preventivas.