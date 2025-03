Ana Calderón: "Había muchas iniciativas haciendo un trabajo magnífico por la salud, pero no eran reconocidas"

Ana Calderón es coach integral de salud y acompaña a todas aquellas personas que desean mejorar su salud y bienestar a incorporar hábitos de autocuidado en sus rutinas. Fundó en 2014 lasmujeresnosmovemos, una asociación que impulsa un movimiento social que promueve hábitos de vida saludables entre las mujeres. Y desde 2019 lidera yogahealth, la plataforma que ayuda a profesionales y organizaciones a través de meetups y programas saludables. Presidenta de los Premios Somos Fanes de la Salud y el Bienestar, visitó la redacción de SPORT para conversar sobre esta iniciativa, cuya meta es visibilizar a investigadores, profesionales y divulgadores de la salud y el bienestar.

¿Cómo y por qué nacen los Premios Somos Fanes?

Yo soy la presidenta de www.lasmujeresnosmovemos.org, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es movilizar y concienciar a las mujer de la importancia de llevar una vida saludable a través de la incorporación de pequeños hábitos en su día a día. Nació en 2014 y desde aquel momento hemos hecho diferentes iniciativas focalizadas, sobre todo, en la divulgación desde la evidencia científica de que incorporar hábitos de vida saludable en tu día a día ayuda a mejorar tu percepción de la salud y del bienestar. Y hace aproximadamente un año y medio decidimos poner en marcha los primeros Premios Somos Fanes de la salud y del bienestar. Nos dimos cuenta de que había muchas iniciativas, muchos profesionales que estaban haciendo un trabajo magnífico por la salud, pero que no eran de alguna manera reconocidos por la sociedad.

Ana Calderón presentó a SPORT los Premios Somos Fanes / Valentí Enrich

¿En qué consiste "Para y Resetea", tu programa de coaching y salud integral?

Llevo bastantes años trabajando de la mano con profesionales y con una red de colaboradores para ayudar a personas, directivos y compañías a detectar cuáles son aquellas barreras que les hacen no llevar una vida saludable. Muchas veces queremos ser o estar más sanos, pero nos levantamos por la mañana y tendemos a hacer lo que nuestra mente nos obliga a hacer y cometemos siempre los mismos errores. Ponemos en marcha los mismos hábitos y tenemos la sensación de que no avanzamos. Con "Para y Resetea" busco sentarme con cada una de estas personas para ayudarles a detectar cuáles son aquellas cosas que les hacen repetir mecánicamente los mismos hábitos. Hoy en día el estrés es algo que afecta al 90% de las personas - ya no hablo de adultos, sino también a adolescentes y niños -, es una pandemia que nos hace ir muy acelerados y que no nos permite parar. Con este programa intento ayudar a estas personas a parar, mirarse de forma introspectiva.

Ana Calderón visitó la redacción de SPORT / Valentí Enrich

¿Cómo influye un buen estilo de vida en el deporte?

Es tan importante como el descanso. El tipo de nutrición que lleva la alimentación es fundamental. Al igual que tener un acompañamiento psicológico. Los deportistas profesionales tienen, cada vez más, una serie de 'coaches' que les ayudan a trabajar todos estos aspectos. No es solo hacer ejercicio, deporte, entrenamiento, sino también todo lo que está alrededor y que de alguna manera es muy importante trabajar. El deportista se somete a unos niveles de estrés bestial, en los entrenamientos y en la competición. Se espera mucho de él, muchas veces no han podido más con la presión y han expresado que, 'oye, no puedo más, mi salud mental se está viendo afectada por todo'. Y esto no solo les sucede a los deportistas de alto rendimiento, sino también a los amateurs. La gente está pasando de no hacer nada de deporte a hacer mucho sin tener detrás a un especialista, alguien que te vaya guiando un poco.

Y cada vez está más normalizado pedir ayuda profesional.

Hemos visto como un resurgir de muchas personas que demandaban atención y que se han parado y han dicho que no pueden más. Muchos de ellos, afortunadamente, son influencers o deportistas que conoce mucha gente. Eso también ha sido de una manera un detonante, un referente para todos aquellos que estaban sobrellevando toda esta presión sin hacerla pública. Es fundamental hacer una reflexión y saber en el punto en el que estamos y hacia dónde queremos llegar. Las instituciones y federaciones están poniendo el foco en eso, en ayudar a los deportistas para que pueden seguir este proceso de una forma menos traumática. Simone Biles ha sido un ejemplo para poner sobre la mesa el problema de la salud mental en los deportistas y normalizar esta situación.