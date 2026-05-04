Algo que tal vez no sepas de la infección de orina

Una infección de orina (infección del tracto urinario ITU) se puede dar por múltiples factores. La edad, el género y posibles comorbilidades asociadas pueden tener que ver con su origen. Tal como describe el especialista en urología de Clínica Corachan, el Dr. Danilo Rodríguez López, “las causas más frecuentes de la infección de orina son: el sexo femenino, los cambios posmenopáusicos y la edad avanzada (población mayor de 80 años), así como también anomalías anatómicas o funcionales del tracto urinario (hiperplasia prostática benigna, prolapso de órganos pélvicos, vejiga neurógena). También pueden causarla el uso de catéteres urinarios permanentes y la diabetes mellitus. Y, por último, los pacientes inmunocomprometidos y embarazadas son propicios a sufrir infección de orina”.

El sexo femenino es el factor de riesgo más importante, con una incidencia anual autorreportada del 11% en mujeres y el 3% en hombres. “Hasta dos infecciones urinarias al año en la mujer se considera normal”, según expone el Dr. Rodríguez López.

El especialista señala, entre otros de los orígenes multifactoriales de la infección de orina, los hábitos higiénicos y tener la uretra de longitud más corta. Y, como la cercanía del introito vaginal y la proximidad al ano facilitan la colonización bacteriana ascendente desde el intestino, los hábitos sexuales también juegan un rol a considerar en la infección de orina.

En el caso de los cambios posmenopáusicos, es la deficiencia de estrógenos la que altera la flora vaginal y reduce las defensas del urotelio uretral.

En niños y adolescentes, aunque también pueden tener infección de orina, esta patología es mucho menos frecuente que en la población adulta. Entre un 1 y un 8 % de los casos, usualmente, pueden estar vinculados a anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, el reflujo vesicoureteral, variantes anatómicas, el sobrepeso o la obesidad, la poca ingesta hídrica y el estreñimiento.

Síntomas de la infección de orina

“Los síntomas que se presenten en una infección de orina dependerán de la localización de esta, que puede afectar al tracto urinario inferior (vejiga) o al superior (riñones)”, señala el especialista de Clínica Corachan. No obstante -puntualiza- “lo más común es que se sienta ardor o dolor al orinar (disuria), una frecuencia urinaria aumentada, una necesidad imperiosa de orinar (urgencia miccional), dolor suprapúbico o aparezca sangre en la orina (hematuria)”.

Ocasionalmente, o en caso de afectación renal, el urólogo añade que, además, puede haber fiebre (temperatura superior a 38,5°C), escalofríos, dolor en el flanco o sensibilidad en el ángulo costovertebral, náuseas o vómitos.

La incidencia de la infección de orina es significativamente superior en personas mayores, especialmente a partir de los 65 años, con un incremento progresivo conforme aumenta la edad. Esto es así debido a los cambios propios de la edad, que conlleva: declive de la inmunidad celular, alteraciones de las defensas vesicales por uropatía obstructiva (hiperplasia prostática benigna), disfunción vesical neurogénica (diabetes mellitus, enfermedades degenerativas), mayor receptividad bacteriana de las células uroepiteliales, mayor riesgo de contaminación por incontinencia fecal y urinaria, mayor frecuencia en instrumentación uretral y cateterización, así como disminución de factores antibacterianos prostáticos y vaginales asociados con cambios hormonales (especialmente falta de estrógenos).

Cómo prevenir las infecciones de orina

Hacer hincapié en los hábitos higiénicos, efectuando una adecuada limpieza de los genitales, aumentar la ingesta de líquido, realizar micciones frecuentes, corregir el estreñimiento y modificar métodos anticonceptivos (evitar diafragma y espermicidas) son medidas que ayudan a prevenir la infección de orina.

Para curarla, si no se ha podido evitar, el tratamiento conlleva la prescripción de “un antibiótico específico para atacar a la bacteria que causa la infección, según el resultado del antibiograma en el urocultivo”, explica el Dr. Rodríguez López. Aunque -añade- “en la práctica diaria general (médico de familia, urgencias), se indica tratamiento empírico con un antibiótico de espectro extendido general para infecciones del tracto urinario (ITU)”.

Si una infección de orina no se trata, esta podría progresar a infecciones graves, como la infección de riñones (pielonefritis), provocando un daño renal permanente. También podría dar lugar a una sepsis de origen urinario, y en casos extremos, incluso, causar la muerte.

Aunque en un sentido clásico de transmisión genética como tal, el especialista de Clínica Corachan afirma que la infección de orina no es una patología hereditaria, sí que “existen investigaciones que teorizan sobre una predisposición genética compleja (polimorfismos genéticos), que están en estudio”.

Infección repetitiva

El hecho de que una persona presente infecciones de orina de manera repetitiva puede indicar que existe un factor patológico en el paciente, ya que las infecciones urinarias son la consecuencia, y no la causa de la enfermedad. En estos casos -indica el Dr. Rodríguez López- “lo primero es estudiar al paciente con su historial clínico, realizando un examen físico, analítica sanguínea y de orina, urocultivo y estudios de imágenes (ecografía y/o TAC)”.

En caso de repetición recurrente, se prescribe el mismo tratamiento, tratando de optimizar los factores naturales de protección contra las ITUs. En la mujer, se hace hincapié en los hábitos higiénicos, así como en el consumo de productos de arándano rojo americano, ya que se ha visto que reducen el riesgo de ITUs un 30%. También se recomienda el uso de estrógenos por vía vaginal (D-Manosa), y se considera también la quimioprofilaxis prolongada y dosis diarias de antibiótico a bajas dosis.

Igualmente, se indican vacunas para prevenir la ITU, procesadas mediante cultivo de la misma muestra de orina del paciente.

Y, en el caso de los hombres, también se hace hincapié en los hábitos higiénicos. En este caso, hay que descartar problemas obstructivos en la vía urinaria y valorar el uso de quimioprofilaxis prolongada o de vacunas contra la ITU.

Entre la infección de orina y los cálculos en el riñón existe una relación directa, puesto que las ITUs pueden causar la formación de ciertos tipos de cálculos, y los cálculos renales aumentan significativamente el riesgo de desarrollar ITU hasta seis veces más.

Según los datos de atención primaria, en Catalunya entre el 2012 y el 2021, 962,998 mujeres tuvieron al menos un episodio de ITU. Entre ellas, la cistitis fue la infección más frecuente y, en total, las ITU recurrentes representaron el 3.7% de la muestra. El tratamiento más utilizado para la cistitis es la fosfomicina, acorde con las guías clínicas locales.

La prevalencia acumulada a lo largo de la vida indica que 1 de cada 2 mujeres experimentará al menos una ITU durante su vida, y que 1 de cada 3 mujeres habrá tenido al menos un episodio de ITU que requiera antibióticos antes de los 24 años. A los 32 años, el 50% de las mujeres reporta haber tenido al menos una ITU.