Verdeliss se queda sin ganar un maratón en el Congo por una foto: "La experiencia más bizarra"

Estefanía Unzu, conocida popularmente como Verdeliss, ha vuelto a acaparar focos. Pero esta vez no por su contenido en redes sociales ni por su activismo familiar, sino por una experiencia tan surrealista como reveladora vivida en el Maratón de Kinshasa, en la República Democrática del Congo. La influencer navarra cruzó la línea de meta en primer lugar con un registro de 3 horas, 2 minutos y 28 segundos. Sin embargo, a las pocas horas fue informada de que no era la ganadora. ¿El motivo? Otra participante mostró una simple fotografía como prueba de haber llegado antes que ella.

"Nunca había vivido algo así. He competido en 43 maratones y lo de hoy ha sido lo más bizarro que me ha pasado nunca", escribió Verdeliss en su cuenta de Instagram. La imagen subida por la supuesta ganadora no tenía cronometraje oficial ni constancia en los registros de la carrera. Aun así, fue suficiente para que la organización cambiara los resultados, despojando a Verdeliss del primer puesto sin más prueba que esa foto. Una decisión tan inaudita como desconcertante.

La prueba se celebró en condiciones ya de por sí complejas: calor extremo, escasa infraestructura y una logística muy limitada. "Pasé mucho miedo durante la carrera", reconocía también Verdeliss, visiblemente afectada. Pese a todo, la corredora no presentó ningún recurso. Decidió no entrar en polémicas y prefirió quedarse con lo positivo: "He vivido una experiencia que me ha transformado. La hospitalidad de la gente y la dureza del recorrido me han enseñado más que muchas carreras más populares", reflexionaba.

El episodio ha generado un aluvión de comentarios y reacciones tanto en redes sociales como en medios especializados. Algunos usuarios han cuestionado la fiabilidad de la organización, otros han aplaudido la actitud de Verdeliss al no buscar compensaciones ni levantar una batalla legal. Para muchos, su forma de aceptar la situación ha sido un ejemplo de deportividad.

Este suceso ha puesto en primer plano las deficiencias que todavía presentan algunas competiciones internacionales en países donde el deporte no cuenta con los mismos recursos. Y, al mismo tiempo, ha reforzado el perfil de Verdeliss como figura pública con un discurso cada vez más vinculado al esfuerzo, la resiliencia y el deporte como vía de autoconocimiento.

En un maratón donde incluso el concepto de línea de meta parece difuso, Verdeliss ha encontrado un nuevo punto de partida. Sin medalla, sin podio, pero con una historia real que difícilmente olvidará. Y con un mensaje que va más allá de las clasificaciones: "La victoria no siempre está donde nos la enseñaron. A veces está en no perderte a ti misma".