¿Cuáles son los beneficios de correr en ayunas o después de desayunar?

La práctica del running es una excelente forma de mantener nuestro cuerpo saludable, quemar grasa, tonificar los músculos y reducir los riesgos de sufrir una serie de enfermedades, entre otros múltiples beneficios. Cada vez hay más personas que deciden comenzar el día saliendo a correr, una forma de activar el organismo y asegurar la sesión de entrenamiento ante el resto de la jornada.

No obstante, muchos corredores se preguntan si deben salir a correr en ayunas o desayunar antes de hacer ejercicio. Los entrenamientos en ayunas se están popularizando, especialmente entre las personas que practican deporte para perder peso. Sin embargo, correr con el estómago vacío podría no ser la mejor opción para todos los deportistas.

Beneficios de correr en ayunas

Según un estudio de la Universidad de Tsukuba, Japón, correr con el estómago vacío favorece la quema de grasas en las siguientes 24 horas. La revista 'Nutrition and Metabolism' también señala que las personas que hacen running en ayunas consumen menos calorías a lo largo del día.

Después de comer, cuando se realiza un entrenamiento intenso y prologando, algunas personas pueden sufrir molestias digestivas como náuseas, vómitos y otras afecciones que se pueden evitar corriendo en ayunas.

Beneficios de correr después de desayunar

En algunas personas, es probable que correr sin desayunar pueda provocar síntomas como fatiga, mareos y aturdimiento. No obstante, hay que saber qué comer antes de entrenar, desde la cantidad hasta los ingredientes.

No es recomendable ingerir alimentos ricos en grasa y fibra, ya que necesitan mucho tiempo de digestión. En este caso, conviene esperar al menos dos o tres horas antes de salir a correr.

Es preferible desayunar carbohidratos simples, como una tostada o un plátano, sin grasas ni proteínas y que se digieren rápidamente. Según un artículo del Journal of the International Society of Sports Nutrition, si vas a correr durante más de 60 minutos, es preferible comer un tentempié, como una pieza de fruta.

No ingerir comida puede reducir el rendimiento, ya que el cerebro no recibe la suficiente glucosa para funcionar correctamente, perjudicando las capacidades de atención y reacción. Es interesante desayunar para carreras más intensas o largas, asegurando que el cuerpo tiene el combustible suficiente.