¿Es saludable hacer Crossfit todos los días?

En los últimos años, el Crossfit se ha convertido en uno de los deportes más populares para mejorar la condición física. Este entrenamiento de alta intensidad combina movimientos de resistencia, levantamiento de pesas y otros ejercicios.

Esta actividad ofrece múltiples beneficios para el cuerpo, mejorando la salud cardiovascular, la fuerza y tonificando los músculos, entre otros.

El Crossfit mejora la salud física y mental

Los atletas que practican esta disciplina consiguen una mejora de la capacidad aeróbica, reduciendo el porcentaje de grasa corporal y aumentando la masa magra. Un entrenamiento de Crossfit incluye fuerza, resistencia respiratoria, cardiaca, flexibilidad, coordinación y movilidad articular. Las sesiones suelen durar una hora, aproximadamente, y cuentan con una variedad de actividades y desafíos que hacen de este deporte una actividad más dinámica que otras disciplinas.

Una persona que practique Crossfit puede observar una mejora de las acciones cotidianas en su vida diaria, como correr a paso ligero o levantar objetos pesados con facilidad. Además, esta disciplina promueve el sentido de comunidad, ya que los entrenamientos se hacen en grupo y fomentan el compañerismo.

Por todo, puede generar un ambiente estimulante para las personas que buscan socializar mientras realizan deporte. Esta característica fomenta las relaciones sociales, la capacidad de trabajar en equipo y junto con el deporte, reduce el estrés y aumenta el estado de ánimo.

La técnica es importante para evitar lesiones

No obstante, el Crossfit también puede ser perjudicial para el cuerpo si no se realiza de la forma correcta. Cualquier ejercicio físico puede conllevar lesiones si no se lleva a cabo con seguridad, pero este deporte cuenta con un elevado porcentaje entre los principiantes. Es fundamental aprender la técnica primero, sin importar el peso que levante.

Las clases están guiadas por entrenadores, por lo que se recomienda preguntar cualquier duda y escuchar activamente sus consejos. De todas formas, es recomendable entrenar Crossfit siempre que resulte un ejercicio adaptado a nuestras capacidades físicas, y esté dirigido por un profesional de la salud y el deporte.

¿Cuántos días a la semana se puede hacer Crossfit?

En resumen, no hay una respuesta generalizada sobre los días que se debe hacer Crossfit a la semana. La cantidad dependerá de la persona, su situación, entrenamiento previo y salud.

El atleta de Crossfit, entrenador, y graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Iker Plaza, menciona en la revista Esquire que "basado en la experiencia, podría decir que 5 días puede ser una buena cifra. Estructurado de forma adecuada a lo largo de la semana, dejando un día de descanso cada 2 o 3 días, puede ser la frecuencia óptima de entrenamientos".