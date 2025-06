El 'running' y la moda, la nueva fusión de las marcas: "La gente quiere llevar zapatillas de 'running' a diario"

El deporte y la moda han sido dos sectores que siempre han ido de la mano. En los últimos años, ambos mundos parece que se han juntado más que nunca, con la profesionalización de los corredores más amateurs y la democratización de los productos más 'pros' del mundo del 'running'.

Unos productos que, cada día más, se pueden ver en las pasarelas de moda, pero también en el día a día de muchos usuarios que rehúsan de los zapatos de vestir más tradicionales para optar por el diseño y la comodidad (además del 'caché' de la marca) de zapatillas que antes solo estaban pensadas para el 'running'.

Sobre ello habla Laia Martínez, MKT Operations EMEA de Saucony. Su marca, muy presente en el mundo del corredor en maratones y grandes eventos, ha apostado fuerte en los últimos meses por ese vínculo fuerte entre los corredores y un 'lifestyle' sano y con el sentido de comunidad: "La comunidad 'running' para nosotros es el 'core' de lo que queremos hacer".

"Ha cambiado nuestro consumidor. Hace cinco años estábamos atacando a un consumidor más sénior, más especializado en 'running'. Queremos atacar al consumidor que es el 'move maker'. Es el que cree que el correr es algo más, no solo el conseguir la mejor marca personal, sino que corre por salud, hace otro tipo de deportes para alternar y ve el deporte como una oportunidad para contactar e interactuar con otras personas. Esto está cambiando, y es un consumidor más joven. Además, por suerte, la presencia de la mujer en el 'running' está evolucionando y cambiando mucho. Hay mucho camino por hacer y está cambiando. Todas las marca en mayor o menor medida estás ayudando a esto", añade Martínez durante un acto en Castelldefels.

"'Run as One' es nuestro lema porque es el punto donde se fusiona el 'running' con la cultura, relacionado con la música, el mundo foddie, las artes, los viajes... es el núcleo en el que se fusionan ambas partes. Gracias al running se fusionan varias comunidades y estilos de vida. En su día a día, el corredor también usa unas 'sneakers' y cada vez hay más tendencia a que la gente que quiere caminar busca una zapatilla cómoda, la gente que va al gimnasio también quiere usar una zapatilla cómoda. Se busca comodidad en el día a día, y la gente quiere poder llevar zapatillas de 'running' a diario", dice.

Durante su intervención, Saucony presentó los nuevos modelos de sus zapatillas Triumph 23, Hurricane 25, Endorphin Speed 5, Kinvara 16, Xodus Ultra 4, además de los modelos ya lanzados esta temporada como el Ride 18, Guide 18, Endorphin Elite 2 y Endorphin Pro 4.

Los nuevos lanzamientos de la temporada de Saucony / SPORT

Otro de los hábitos que ha cambiado estos últimos años, sobre todo tras el 'boom' de internet tras la pandemia, es el regreso a la presencialidad y la búsqueda de una comunidad de la que formar parte. Las tiendas, también del 'running', buscan otro tipo de experiencia de usuario, junto a la recomendación experta y al trato individual con el cliente, algo que hace crecer el vínculo con las marcas.

"Los jóvenes han vuelto a las tiendas y no solo a comprar por internet. Se han llevado chascos o una mala experiencia y no queda más remedio que entrar en la tienda, preguntar, probarlo, etc. Esto está ocurriendo. Y luego está el consumidor que quiere una zapatilla técnica para caminar y quiere ir a la tienda para tener esa experiencia para que le expliquen y le recomienden el mejor modelo. Yo tengo amigos que hace algunos años estaban pensando en cerrar la tienda, y ahora venden más que hace 4 o 5 años. El consumidor es diferente", comenta Victor Morente, Account Executive de Saucony. "El consumidor es consiente que necesita un producto cómodo, y esa tendencia ha subido mucho en mujeres".

Además, Morente añade que esa fusión entre el 'fashion' y el 'running' "es una tendencia que se ha disparado. Lo que la gente quiere llevar en los pies es un producto cómodo, y ya no quiere llevar zapatos.