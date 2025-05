¿Quieres empezar a correr? Esto es lo que haría Yago Rojo, el maratoniano español del momento

No empieces corriendo. Empieza cuidándote. Ese podría ser el resumen del consejo del atleta Yago Rojo, uno de los mejores maratonianos de España, si quieres iniciarte en el running.

El madrileño, que combina su profesión con la creación de contenido, consiguió hacerse un hueco en el podio del Maratón de Madrid 2025, quedando tercero, y devolviendo así el podio al atletismo español 17 años después.

Estuvo también el pasado verano en París 2024 y Yago no habla de series, cronos ni zapatillas. Lo primero que destaca es esto: “Cuidarme, dormir bien, comer adecuadamente… es lo que me ha llevado a 2h08”. No hay atajos. Ni entrenamientos milagro. Hay hábitos. Constancia. Rutina.

En el podcast especializado One Take, Yago lo repite varias veces: sin descanso no hay rendimiento, y sin buena alimentación, el cuerpo no responde. Por eso, si te estás iniciando en el running:

Prioriza dormir al menos 7-8 horas

No saltes comidas pensando que correr te hará adelgazar

pensando que correr te hará adelgazar Mantén un horario y un ritmo progresivo

Correr con sueño o mal comido es una receta para frustrarte… o lesionarte. Yago también dejó otra frase potente: "Siempre hay que tener un plan B". Porque no todo va a salir bien. A veces te lesionarás, lloverá, o la motivación bajará. Lo importante es seguir adelante, adaptarte. No buscar la perfección, sino la regularidad.

¿Y el entrenamiento? Yago lo tiene claro: "Sí, claro que entrena duro. Pero si estás empezando, ni pienses en doblajes ni en series. Empieza por moverte, por disfrutar, por sumar minutos sin agobios. Lo demás llegará solo".

'BOOM' DEL RUNNING

Yago, el mejor maratoniano español del momento, no te diría que corras más. Te diría que vivas mejor. Y que conviertas el running en parte de tu vida, no en una carga.

"Hay un 'boom' brutal". Es una auténtica barbaridad lo que está aumentando todo" comentó Rojo en una entrevista con el Periódico de España al preguntarle por el crecimiento exponencial en el número de participantes de este tipo de carreras. “Al aumentar todo, hay más corredores en más distancias y siempre hay mucho inexperto que se cree que puede hacer una media maratón o un maratón prácticamente sin entrenamiento” responde.