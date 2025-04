¿Quién inventó el running y cómo surgió este deporte?

El running es uno de los deportes más populares de la actualidad, practicado por millones de personas en todo el mundo. Esta disciplina se ha convertido en la entrada de la actividad física para muchos deportistas.

Hoy en día podemos ver carreras populares en cada ciudad, pero no siempre fue así. En los años setenta, Jim Fixx sentó las bases del running con una serie de libros que se convirtieron en éxitos de venta.

La antigua Grecia

La acción de correr es una de las más antiguas de la historia, y la primera carrera a pie se remonta hace más de 2 millones de años en África, aproximadamente. En la antigua Grecia, como parte del pentatlón, se formalizó la carrera como deporte en los primeros Juegos Olímpicos.

En la antigua Roma, las carreras pedestres se utilizaban como forma de castigo y tenían un objetivo de formación militar, en lugar de una práctica deportiva. Durante la Edad Media, en Europa, las carreras se utilizaban para resolver disputas entre rivales o como forma de entretenimiento para las familias reales. No es hasta el siglo XIX, cuando en Inglaterra se establecen las primeras competiciones de atletismo.

Nacimiento del Jogging

El concepto de correr como actividad no competitiva, aparece por primera vez en un artículo de 'The New Zealand Herald', en 1962. En este texto se describe como un grupo de personas se reunía semanalmente para mejorar la condición física. Hablamos del Auckland Jogging Club, liderado por Arthur Lydiard, corredor y entrenador de atletismo.

El neozelandés está considerado como el pionero de la promoción de correr como practica saludable. En 1966, el entrenador Bill Bowerman de la Universidad de Oregón visitó a su amigo Lydiard. Cuando regresó a Estados Unidos, publicó un libro titulado 'Correr', con planes de entrenamiento para cualquier género y edad, dando lugar el jogging o trote.

Las bases del Running

Jim Fixx (1932-1984) escribió su primer libro en 1978, titulado en 'The Complete Book of Running'. La publicación se mantuvo entre los más vendidos de Estados Unidos. De hecho, Fixx escribió dos secuelas: 'Jim Fixx's second Book of Running' (1980) y 'Jackpot' (1982).

El corredor estadounidense se convirtió en toda una sensación en su país, exportando su visión al resto del mundo. Jim ofrecía conferencias y entrevistas, además de participar en programas de televisión. Antes de comenzar a entrenar, el autor pesaba 110 kilos y fumaba hasta dos paquetes de tabaco al día. El running cambió su vida y sentó las bases para que muchas personas comenzaran a mejorar la suya.