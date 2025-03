Así es la nueva camiseta de la Maratón de Barcelona 2025

Barcelona se prepara para vivir el próximo 16 de marzo una prueba deportiva única, donde el running, la cultura y la diversidad de la ciudad se unirán en la Zurich Marató Barcelona. La camiseta de la edición 2025 de la maratón barcelonesa expresa el gran ambiente y animación de la ciudad en la celebración de la prueba popular.

'BCN runs with you'

El diseño se realizó en colaboración con alumnas de la escuela de diseño local BROTHER Barcelona. La camiseta acompañará a todos y todas las participantes en los 42 kilómetros por toda la ciudad.

El eslogan 'BCN runs with you' de la camiseta de la Zurich Marató Barcelona 2025 invita a todos los corredores y corredoras a vivir la carrera en equipo. El mensaje tenía el objetivo de presentarse como un aliciente para las y los atletas, para que todos ellos lleguen a meta como 'finishers'.

De la Casa Batlló al Arc del Triomf

El diseño de la camiseta plasma parte del skyline de Barcelona, de esta manera los corredores tendrán un recuerdo significativo de la ciudad. El recorrido se completará por 27.000 participantes y pasarán por el centro histórico de la ciudad. La camiseta de esta 46ª edición refleja monumentos significativos de la ciudad como la Casa Batlló (punto de salida), la Sagrada Familia, la Torre Glòries y su Mirador Torre Glòries, el Hotel Arts, el Hotel W y el Arc del Triomf, donde los corredores cruzarán la meta.

Los colores seleccionados para la prenda también aportan un gran valor para la Zurich Maratón Barcelona. El naranja se ubica en las piernas y en el jefe del corredor. Este color refleja el entusiasmo y la alegría de recorrer las emblemáticas calles de Barcelona. El rojo se encuentra en los pies, en el pecho y en el eslogan de la camiseta, este refleja la pasión, la fuerza y la valentía para afrontar los 42 kilómetros de la competición. Por otro lado, el azul se presenta como el color principal de la maratón, y representa calma y perseverancia.

'Más que una carrera'

La Zurich Marató Barcelona es 'Más que una carrera' (More Than Just a Race). Una celebración del sentir único de Barcelona (BCN Hits Different). La maratón barcelonesa se presenta este 2025 con récord de inscripciones y rinde homenaje a cada rincón de la ciudad uniendo el arte y el deporte. La camiseta convertirá a cada corredor y corredora en parte de la celebración colectiva. Todos los participantes desmostraran que la Zurich Marató Barcelona se vive y se siente diferente.