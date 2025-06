Isma Non, influencer, desmonta los mitos más famosos del running: "Si corres, esto te interesa"

Ismael Allagui (Madrid, 2002), más conocido como Isma Non, es un popular corredor y creador de contenido. El madrileño tiene más de un millón de seguidores entre todas sus redes sociales.

El joven entrega su vida al running, y comparte su vocación con los amantes de la disciplina. Entre su contenido, destacan vídeos muy didácticos sobre entrenamientos, material y curiosidades del mundo del running para corredores.

En su última publicación, el afamado corredor e influencer ha querido desmontar algunos de los mitos más conocidos sobre el running. En el vídeo, Isma comparte con sus seguidores los cinco conceptos que más suelen repetirse entre los desconocedores de este deporte.

Estos temas se han extendido a lo largo del tiempo, y muchos usuarios siguen cometiendo los mismos errores. El creador de contenido aborda varias facetas del running, desde la frecuencia del entrenamiento hasta los estiramientos.

"Hoy desmontando alguno de los mitos más comunes en el running. Si corres, esto te interesa", comienza diciendo en la publicación. En primer lugar, Isma Non aborda el mito sobre correr rápido todos los días para aumentar el rendimiento. "Esto realmente no es así. De hecho, una distribución 80 (suave) - 20 (intenso) o 75-25 sería muy interesante".

A continuación, el corredor corrige uno de los mayores prejuicios sobre lesiones que aborda el running: las rodillas. "Dicen que correr es malo para las rodillas, pero, de una manera correcta, correr puede fortalecer las articulaciones. El problema reside cuando hay falta de técnica o una progresión excesiva".

Después, Isma Non hace hincapié en la presunción de que los entrenamientos deben ser sufridos y el mito de 'no pain, no gain', es decir, sin dolor no hay ganancia. "La respuesta es que no, y es que la mejora no viene de reventarse, sino que viene de la constancia y el equilibrio entre carga y descanso".

Antes del último punto, este famoso runner recomienda a sus seguidores no estirar en estático y de manera exigente antes o al terminar de correr. "Al empezar podemos hacer movilidad y activación, pero nada de estiramientos largos. Puede ser contraproducente y perderemos fuerza, y justo al acabar al llevar al músculo a otro esfuerzo puede suponer un riesgo de lesión".

Por lo tanto, Isma tiene claro su consejo: "mejor estiramientos leves o estirar pasadas unas horas después del entrenamiento". Finalmente, la publicación termina con un recordatorio: "más no es mejor". "Esto no solo depende de correr, viene de encontrar un equilibrio y alimentarse bien, hacer fuerza y descansar bien", zanjaba el influencer.