¿Es malo correr todos los días si estoy empezando?

El running se ha convertido en uno de los deportes más populares para mejorar la salud y la condición física. Esta actividad tiene múltiples beneficios para el cuerpo humano. Los expertos coinciden en que correr es un ejercicio que mejora e incluso, aumenta, la calidad de vida de las personas.

No obstante, quienes inician en esta disciplina tienen dudas sobre la frecuencia de los entrenamientos. Es importante subrayar que cada deportista tiene un contexto distinto y no hay una respuesta general para todas las personas.

Ventajas de correr todos los días

En primer lugar, es importante destacar que salir a correr de forma diaria no implica recorrer una larga distancia. Una sesión corta de running cada día puede ser beneficiosa para la salud cardíaca y los pulmones. Según un estudio de 2014, publicado por la revista 'Journal of the American College of Cardiology', correr entre 5 y 10 minutos al día en ritmo lento o moderado reduce el riesgo de muerte y enfermedades cardiovasculares.

Correr todos los días mejora el sistema cardiovascular, reduce el colesterol malo y ayuda a regular la presión arterial y la glucosa. Además, hacer ejercicio permite desconectar de la rutina y controlar la ansiedad. En caso de practicar deporte en grupo, se atribuye socializar de forma positiva. Por todo, también mejora el estado anímico del individuo.

Desventajas de correr todos los días

Aunque hacer running diariamente tiene múltiples beneficios, también puede ser contraproducente. La intensidad es clave para determinar si correr cada día es saludable o no. El principal inconveniente de hacer ejercicio de alta intensidad diariamente es que el cuerpo no tiene tiempo de recuperarse.

Los esfuerzos repetitivos en running pueden provocar lesiones por sobrecarga, articulares, periostitis tibial, fascitis plantar y tendinitis. Los músculos, huesos y tendones pueden resentirse por un impacto continuado. El sobreentrenamiento puede provocar fatiga, problemas de sueño y una disminución del rendimiento físico.

¿Es malo correr todos los días si eres principiante?

En resumen, aunque correr es beneficioso para tener una vida más saludable, no hay que superar los límites del cuerpo. Es importante descansar lo suficiente y recuperar entre entrenamientos.

Hacer un día o dos de descanso puede aumentar el ritmo de carrera y alcanzar más kilómetros. Es fundamental disfrutar del ejercicio y practicarlo de forma segura, de manera progresiva, y no apresurarse en obtener resultados.