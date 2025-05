¿Cuánto cuesta una medalla olímpica? Una subasta revela su precio en el mercado

Los Juegos Olímpicos son uno de los mayores eventos deportivos en todo el mundo. La celebración de las olimpiadas genera millones de euros en derechos televisivos. No obstante, el Comité Olímpico Internacional (COI) no entrega ningún premio económico a los deportistas, más allá de la medalla para los campeones.

Por lo tanto, son los Comités Olímpicos de cada país los que deciden si premiar o no con dinero a sus atletas. En este contexto, ha sorprendido la historia de Eugene Omalla, velocista neerlandés que ha decidido subastar su medalla en el relevo mixto 4x400 metros de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

La venta de la medalla ha despertado un fuerte debate, no solo en Países Bajos, sino en todo el mundo del atletismo. De hecho, el deportista se ha visto obligado a dar explicaciones a través de un comunicado en redes sociales.

"Entiendo las reacciones negativas y me gustaría aclarar cualquier malentendido. Nunca tuve la intención de cometer un acto de avaricia o faltarle el respeto a este premio monumental. Esta decisión tiene que ver con algo más personal: asegurar el futuro y el bienestar de mi familia y apoyar a quienes más lo necesitan", detalla Omalla.

El velocista neerlandés ha revelado que parte de la recaudación de la venta será destinada a la organización benéfica Child's Destiny of Hope. La ONG ha sido impulsada por sus padres y tiene como objetivo mejorar la vida de los jóvenes en Uganda, país del que provienen sus raíces.

"Las luchas y sacrificios que hicimos para llegar hasta aquí me han moldeado de una manera que muchas personas quizás no lleguen a comprender. Esta medalla representa mucho más que un logro personal y de equipo, es el símbolo de todas las personas que me han ayudado en el camino", aclaraba el atleta, disculpándose con sus compañeros.

La medalla olímpica está elaborado con una pieza central hexagonal que contiene 18 gramos de hierro de la Torre Eiffel. La codiciada pieza se encuentra disponible a través de la casa estadounidense Heritage Auctions.

En los últimos días, la pieza casi ha llegado hasta los 40.000 dólares estadounidenses, y los expertos consideran que la subasta podría cerrarse por el doble del precio actual.