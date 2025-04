¿Correr o caminar? ¿Qué es mejor para quemar grasa?

Las actividades físicas como correr y caminar son altamente recomendables para conseguir una pérdida de peso y mejorar la salud cardiovascular. La preferencia entre un entrenamiento y otro depende del estado físico y los objetivos de cada individuo. No es lo mismo ser una persona activa físicamente, con poco tiempo, que otra sedentaria.

Beneficios de correr y caminar

El número de calorías que se pierden en cada entrenamiento depende de varios factores. La edad, el género, la altura, el peso y la intensidad de los ejercicios influyen en la pérdida de grasa. Está demostrado que tanto correr como caminar reducen el riesgo de desarrollar hipertensión, diabetes, exceso de colesterol o una enfermedad coronaria.

Las personas que prefieran caminar a correr, deben hacerlo a un ritmo entre 120 y 140 pulsaciones por minuto durante 45 minutos. De esta forma, podrán ejercitar el sistema cardiaco y respiratorio.

En cuanto las articulaciones, es preferible caminar que correr para que soporten menos carga, reduciendo el riesgo de desarrollar un proceso artrósico. Ambas actividades favorecen el riego sanguíneo cerebral, ayudando a preservar la memoria y reducir los riesgos de padecer ictus y Alzheimer.

Es recomendable que los individuos con poca actividad física comiencen caminando, y en medida que mejoren su condición físicia, iniciar un trote suave y aumentar el ritmo de manera profresiva. Es cierto que correr requiere menos tiempo que caminar, obteniendo el mismo beneficio con un entreno más corto y una intensidad más alta.

Pérdida de grasa corriendo o caminando

La revista 'Medicine and Science in Sports and Exercise' publicó un estudio que determinaba que correr produce un 30% más de gasto energético que andar la misma distancia. La investigación utilizó los datos de 32.000 corredores y 15.000 personas que caminaban de manera frecuente.

En este caso, los resultados al cabo de seis años indicaron que las calorías quemadas corriendo producían una pérdida de peso un 90% mayor que las calorías perdidas caminando.