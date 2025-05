El atleta Yago Rojo deja su marca en la maratón de Madrid: hace 17 años que un español no estaba en el podio

En la trayectoria de un atleta siempre hay un momento que marca un antes y un después en su vida profesional y personal. En el caso del atleta madrileño Yago Rojo una de las fechas que quedará grabada para siempre en su cabeza es la de la maratón de Madrid, que tuvo lugar el pasado domingo 27 de abril, y donde consiguió hacerse un hueco en el podio, quedando tercero, devolviendo así el podio al atletismo español 17 años después.

“Es una sensación indescriptible” cuenta a este diario el atleta de Aluche unos días después de la carrera. Con los brazos abiertos y arropado por el calor del público de su ciudad, Yago Rojo cruzó la meta del Maratón de Madrid a tan solo 26 segundos del primer clasificado, el etíope Derara Hurisa, con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 37 segundos. La primera reacción que tuvo en aquel momento fue tirarse al suelo y, tal y como nos cuenta, incluso se le cayeron “las lágrimas de la emoción porque no me lo creía”.

En los días previos al maratón, Rojo tenía como objetivos “intentar pelear, estar en el grupo de cabeza y ganar” y eso fue lo que pasó. El de Aluche consiguió mantenerse en el grupo líder durante los 42 kilómetros de la carrera y se ganó un hueco en el podio. Sin embargo, no fue consciente del puesto que podía lograr hasta que alcanzó los últimos kilómetros de la carrera donde “ya me daba cuenta que iba a ser tercero porque el chico que venía detrás de mi estaba bastante lejos” y una de las preocupaciones que tuvo en aquel momento fue “no te caigas, no te tropieces”, que era algo que “nunca he pensado en mi vida”.

“Aunque llegas muy fatigado”, ya que los últimos kilómetros fueron los más duros para él, “la adrenalina y la emoción de haber conseguido un gran resultado pues te hace abrir los brazos y disfrutar del momento”. Y así lo hizo. Al ritmo de los aplausos y las palabras de ánimo del público en la recta final, el madrileño cruzó la meta y se hizo con un tercer puesto, que más que a oro, le supo a “diamante”.

Gracias a esta victoria y a su tiempo en la prueba (2 horas, 9 minutos y 37 segundos), Yago Rojo ha conseguido hacerse un hueco en la historia de esta maratón, ya que el último atleta nacional en subirse al podio en esta competición fue Chema Martínez hace diecisiete años, en el 2008. “Después de haberlo admirado tanto”, confiesa que conseguir este hito “es como un sueño”.

En aquel momento, Rojo, siendo un chaval aficionado al atletismo, vio a su “ídolo” conseguir el primer puesto en esta competición con un tiempo de 2 horas, 12 minutos y 42 segundos. A día de hoy, se ha convertido en el encargado de devolver al atletismo español el podio de esta competición, además de mejorar la marca de Javi Guerra en 2019 (2 horas, 10 minutos y 19 segundos) que, en aquella edición, le hizo conseguir el quinto puesto.

Como en casa en ningún sitio

Una de las características más importantes del recorrido de la maratón de Madrid son sus cuestas, convirtiéndolo en un circuito con muchas subidas y bajadas que complican la llegada a la recta final o la posibilidad de realizar marca personal o récord. No obstante, esto no fue un impedimento para Yago Rojo, ya que jugaba en casa y “conocer la ciudad te beneficia mucho” nos cuenta.

En muchas maratones, los atletas suelen ir pensando en el número de kilómetros que han hecho y los que les quedan, algo que puede terminar siendo “muy monótono”. En este caso, al estar corriendo por las calles de su ciudad, “iba pensando en tramos en los que iba a haber cuestas o repechos”. Gracias a esto, podía controlar sus esfuerzos y permitirse “sufrir mucho” en algunas cuestas porque sabía que luego iba “una bajada muy cómoda”. Por este motivo, Rojo considera que esta maratón fue “más fácil psicológicamente”.

Yago Rojo y Marta Galimany brillan en un maratón de Madrid dominado por los etíopes / EFE

Además de que “conocer el circuito al final te da un plus sobre los demás”, otro factor importante que ha influenciado en el resultado de Rojo en esta carrera ha sido el entrenamiento. Tras la lesión que tuvo después de los Juegos Olímpicos de París, estuvo entrenando en Estados Unidos a más de 2.000 metros de altitud, acelerando así su recuperación, y, en su vuelta a Madrid, entrenó “cuatro semanas muy duras con más de 200 kilómetros” que dio como resultado que se colocara “en la línea de salida (de la maratón) en una forma muy buena”.

Durante las semanas de preparación, al poder correr sobre parte del recorrido de la maratón, Rojo, junto con su equipo, han hecho más hincapié en las subidas y han realizado “algún entrenamiento un poco más de cuestas” en zonas como “la del Parque del Oeste”, que es por donde pasa la carrera. A esto le han sumado ejercicios para “romper un poco los ritmos” y así “entrenar también las diferentes situaciones” a las que se enfrentaba.

El apoyo del público facilita los kilómetros

A lo largo del recorrido, las calles por las que iba corriendo el atleta se llenaron de gritos de ánimo como “vamos Yago” o “tú puedes”, que se convirtieron en parte de la banda sonora de su carrera. Este apoyo “te lleva en volandas y te hace disfrutar muchísimo” cuenta entusiasmado.

Su presencia en redes sociales, además de su reconocimiento como atleta y su participación en los Juegos Olímpicos de París, han conseguido que el apoyo por parte del público sea cada vez mayor. “En el dorsal llevaba mi apellido en lugar de mi nombre y en ningún momento escuché un ‘vamos Rojo’, que es lo típico”, sino que todo el mundo “me estaba animando por mi nombre”.

“Prácticamente toda la gente que había en el circuito me conocía y esto antes no era así”, lo que para el atleta es “muy gratificante, porque al final te das cuenta de que se está valorando tu trabajo y es muy bonito”. Todo este apoyo hizo que “me costase menos los kilómetros”.

Poco a poco aumentando las distancias

Esta última edición de las Rock ‘n’ Roll Running Series también estuvo marcada por el número de participantes: 45.000 corredores, repartidos en 13.000 de maratón, 23.000 de medio maratón y 9.000 en la carrera de 10 kilómetros. Este número supera en cinco mil a los participantes que hubo en el 2024 y suponen una cifra inimaginable durante su primera edición en 1978, donde apenas participaron 7.500 corredores.

“Es una auténtica barbaridad lo que está aumentando todo” nos comentó Rojo al preguntarle por el crecimiento exponencial en el número de participantes de este tipo de carreras. “Al aumentar todo, hay más corredores en más distancias y siempre hay mucho inexperto que se cree que puede hacer una media maratón o un maratón prácticamente sin entrenamiento” responde.

A la hora de preparar una carrera de larga distancia, hay que tener en cuenta la experiencia del corredor y, normalmente, se recomienda que se entrene durante 3 o 4 meses como mínimo. “Es importante ir poco a poco y subiendo gradualmente de distancias” aconseja. En su caso, empezó a correr “cuando tenía 13 años” y realizó su primera maratón “cuando tenía 25”, por lo que “habían pasado 12 años”.

A través de las redes sociales, el atleta madrileño intenta concienciar a la gente sobre la participación en este tipo de carreras e intenta “crear un poco de campaña” para concienciar sobre el “respeto a las distancias y a las carreras”.

Próximos objetivos

Tras saborear la victoria en la maratón, Rojo se centra ahora en recuperarse bien, ya que considera "fundamental" en un maratón que se "recupere bien" y así evitar "lesiones como ya me pasó en los Juegos Olímpicos". Por lo tanto, este mes y medio tiene pensado descansar y entrenar "sin pensar en ritmo ni en distancias".

Sin embargo, el atleta madrileño ya tiene en mente sus próximas carreras y "a final de año o principio del que viene intentaré volver a correr otro maratón" con el objetivo de "hacer marca personal y estar en un buen tiempo". En cuanto a la pregunta sobre si partidipará en la próxima edición del maratón de Madrid, no duda en responder que "ojalá que sí". Además, aclara que tras este bronce "ojalá pueda volver a intentar ganar" para así volver a recordarlo como el de este año: "un día inolvidable" que se guardará "con mucho cariño".