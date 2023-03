Sergi Guerrero: “Parar la Liga ha adulterado la competición”

El técnico de la UE Santboiana cree que “no se está jugando con el principio de la equidad entre todos los equipos con los parones sufridos” “El título que nos jugamos ante el Os Belenenses es especial, porque se trata de un título internacional y es importante para el club y el equipo”, dice el técnico del Decano

El técnico de la UE Santboiana, Sergi Guerrero, se siente optimista en SPORT de cara a lograr la Copa Ibérica este domingo tras levantar a Supercopa la semana pasada ante El Salvador, aunque se muestra molesto por todo lo que está sucediendo en la Liga porque las interrupciones sufridas no mantienen el principio de igualdad entre todos los equipos.

Sergi, una semana intensa, no, primer título de la Supercopa i ara podéis ganar otro título este domingo…

El calendario ha venido así, al final nos ha tocado jugarnos la SuperCopa de España y la Copa Ibérica seguidas. Si pudiese elegir, lo habría colocado en diferentes momentos de la temporada pero el calendario ha venido así y toca afrontarlo.

¿Cómo ves el partido ante Os Belenenses?

Este encuentro tiene un punto especial, se trata de un partido internacional, llegamos como campeones los dos. Ellos compiten bien, sin duda es un partido especial….Te otorga ese título y es importante para el club y para el equipo.

El ambiente en el Baldiri será increíble, seguro….

Ayudar al equipo y empujar al equipo desde la grada te da un sentimiento especial y los jugadores dan un punto más en su rendimiento.. Ver al Baldiri lleno, al final, te da ese 1% de correr más, en los contactos, al final sentirse respaldado por la afición será básico.

¿Supongo que la victoria ante El Salvador ha disparado la moral del grupo?

Todos somos personas. Cuando ganas todo acompaña y cuando no ganas, todo es más complicado. Al final es deporte, pero la verdad haber ganado la semana pasada, es una motivación más. Los dolores han desaparecido, sin dudas para jugar. Yo lo afronto con humildad pero con ganas de dar otro título a la Santboiana

La Santboiana se llevó la Supercopa ante El Salvador y ahora quiere el segundo título ante Os Belenenses | Rosa Lluís Ferrándiz

¿Lograr estos dos títulos en apenas una semana, te dejaría por satisfecho esta campaña?

Estos dos títulos son importantes para el club y en el proceso del equipo, más allá de buenos o malos resultados estamos mejorando como equipo. Sería muy bueno ganarlo aunque no descartamos llegar lejos en la Copa y la Liga.

Pasado esta semana, llega el Barça. ¿Con ganas de ganarlos de manera especial tras caer en la Copa Catalunya y en su campo?

Será un partido importante de cara a los cuartos de final de la Copa del Rey. Hay muchos retos por delante y eso es buenísimo para el grupo porque mantiene la intensidad.

¿Ves a la UE Santboiana con opciones de ganar esta Liga?

Es complicado pero bueno, cuando llegan los play-off, a ver cómo nos encontramos todos dentro de un mes, o con el equipo muy trinchado físicamente y le puede pasar a cualquiera. Ante El Salvador nos salió un partido muy serio. En el deporte colectivo, dos y dos no siempre son cuatro.

¿El peor momento de la temporada fue la paliza en casa ante Recoletas Burgos (0-51)?

Nos encontramos delante un equipo muy serio, muy profesionalizado, no nos dejaron jugar con su defensa y nos bloquearon balones…fueron magníficos. Las personas, a veces, tiramos la toalla y estos chicos no han abandonado a pesar de decepciones como esa.

Arranque irregular de temporada

¿El equipo empezó mal, o bastante irregular, a qué crees que se debió?

Cambiamos piezas, incorporamos jugadores, probarse en un equipo de División de Honor, la pretemporada tampoco no fue la mejor de todas. Hasta la cuarta semana no estaba todo el mundo en dinámica... No pudimos preparar las cosas como debería ser...

El estadio Baldiri Aleu registrará un lleno absoluto para esta final de la Copa Ibérica | JORDI ELIAS

¿El grupo que ganó la Liga es difícil de repetir, verdad?

Teníamos profesionales con mucha madurez, con el control del juego, y este año tenemos jugadores más jóvenes. Hay diferencias, si.

Estamos lejos de la excelencia, pero estamos en una buena línea, con muchos chavales jóvenes del sub23. Los clubs con más cartera son más profesionales. En nuestro caso, somos un poco más humildes y trabajamos el desarrollo a más largo plazo

¿Esta Santboiana es muy diferente a la del inicio de temporada?

Perdimos en casa con un equipo con los mejores cromos de la Liga, y yo creo que nuestro equipo ha mejorado mucho en ataque y defensa. Estamos lejos de la excelencia, pero estamos en una buena línea, con muchos chavales jóvenes del sub23. Los clubs con más cartera son más profesionales. En nuestro caso, somos un poco más humildes y trabajamos el desarrollo.

Cartera o cantera

¿Es difícil cohesionar un equipo con tantos cambios de año a año?

Si te planteas resultados a corto plazo, tienes que ir a por la cartera, pero si el club tiene el proyecto definido, ya no te hace falta depender de la cartera. A ir a buscar chavales jóvenes o promocionar jóvenes del club, siendo consciente que es un proceso más largo.

¿Crees que no favorece al rugby todos los líos que está viviendo esta temporada?

Para mí, no favorece la imagen del rugby español, no hace justicia porque los chicos invierten tiempo en el gimnasio, los entrenadores trabajan… y todos tratamos para que esto avance, y luego queda todo mal.

¿Crees que se han beneficiado algunos equipos de todo lo sucedido?

Esta manera de parar la liga y aplazar partidos adultera la competición, y claro, la gestión de la competición cambia. Unos ya han terminado la segunda vuelta y otros con partidos pendientes. La máxima de la equidad es que juguemos en las mismas condiciones. No lo digo por el Barça o Cisneros, pero no llegamos todos en las mismas condiciones al tramo final, y eso es una realidad.