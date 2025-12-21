RUGBY
Fiesta del rugby en Cabrera de Mar
El Rugby Cabrera reunió a más de 1.100 jugadores y jugadoras en su 2.º Torneo Solidario “Ningún Niño Sin Juguete”, que recaudó juguetes para los niños necesitados
Los días 13, 20 y 21 de diciembre, el Rugby Cabrera ha celebrado el 2.º Torneo Solidario “Ningún Niño Sin Juguete”, un acontecimiento deportivo y solidario que se ha consolidado como una cita de referencia dentro del rugby base.
El torneo ha contado con la participación de los clubes Góticos RC, CEU Rugby, Rugby València, Sitges RC, Cornellà RC, BUQUE, CNPN, CRUC, Badalona RC, Alella RC, El Hospitalet Rugby Club, Químicos Rugby Club y UES.
A lo largo de estas jornadas han participado más de 1.100 jugadores y jugadoras, 80 técnicos y 10 árbitros, que han disfrutado de unas jornadas de rugby solidario en las categorías Sub6, Sub8, Sub10, Sub12, Sub14 y Sub16, en un ambiente deportivo, educativo y de valores.
Este torneo solidario ha permitido recaudar una gran cantidad de juguetes, que serán destinadas a niños que lo necesitan, reforzando así el compromiso social del club y de todas las entidades participantes.
Para el Rugby Cabrera, que este año celebra 8 años de existencia, volver a organizar con éxito un acontecimiento de esta magnitud supone un hito muy importante y un impulso para continuar creciendo como club y como proyecto deportivo y social. Desde la entidad se continuará trabajando para que el torneo siga evolucionando año tras año.
El club ya trabaja en la 3.ª edición del Torneo Solidario “Ningún Niño Sin Juguete”, prevista por los días 19 y 20 de diciembre de 2026, con el objetivo de continuar ampliando la participación y el impacto solidario del acontecimiento.
Desde el Rugby Cabrera se quiere agradecer especialmente el apoyo total del Ayuntamiento de Cabrera de Mar, así como la implicación de todos los clubes participantes. Del mismo modo, el club expresa su agradecimiento a todos los patrocinadores, el apoyo de los cuales ha estado clave para hacer posible la organización y el éxito de este torneo solidario
