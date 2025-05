España presentará su candidatura a organizar los mundiales de rugby de 2035 y 2037

España presentará sus candidaturas a organizar los Mundiales de Rugby de 2035, en categoría masculina, y de 2037, en la femenina.

Según anunció este miércoles el presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín, 'Hansen', en un encuentro con periodistas en Madrid. En septiembre de este año se decidirá si el Mundial de 2035 será en Asia o Europa y en el Mundial de 2027 o inmediatamente después del mismo se sabrá qué país lo organiza.

"Podría ser el mejor Mundial", subrayó Martín, para quien esto es "un proyecto de Estado".

El dirigente repasó los logros de los últimos años de este deporte en España, en los que se ha clasificado por primera vez desde 1999 para un Mundial, el de 2027 en Australia, el subcampeonato de las Series Mundiales de siete, la participación en el Mundial femenino el próximo verano o el gran papel de la sub´18 en diversas competiciones.

Recordó que en 1999, España "decidió no subirse al carro" y aprovechar el tirón de aquella clasificación mundialista para la Copa del Mundo de Gales. Una situación que el actual equipo federativo trata de revertir.

La intención de "Hansen" es que España organice esos Mundiales como sede única, así como que las Series Mundiales de rugby 7, que el año pasado tuvieron una competición en Madrid, regresen a la capital de España.

Explicó que este año no ha sido posible traer las Series debido a que el Ayuntamiento de Madrid no ha estado interesado en el proyecto, aunque agradeció al consistorio su colaboración en 2024.

En cualquier caso, el presidente destacó que el centro de todas sus políticas "es el jugador" y apoyarse en los clubes, de cara a seleccionar a un grupo de 30 elementos como base de la selección que se prepare para el Mundial de Australia 2027.

"El jugador en España va a tener la posibilidad de llegar hasta donde quiera llegar", explicó "Hansen", que añadió que todo este crecimiento no se producirá a expensas de los clubes que tendrán a los que estén en esa selección de 30 a su disposición en los momentos clave de la temporada como la fase final de la Liga o de la Copa del Rey.

"La apuesta es vamos a poner a nuestros equipos al máximo nivel con jugadores dentro de un sistema y de una manera sostenible, y cuando nos vayamos habremos dejado una estructura más fuerte y una mayor repercusión mediatica", señaló el dirigente.

"Ahora mismo no me cambio por ninguna federación", dijo "Hansen", que agregó que en España se han perdido tradicionalmente jugadores porque no tenían dónde ir.

Subrayó que "ahora mismo" tienen "un alineamiento de los astros, que, a lo mejor, un día se tuerce pero ahora mismo están alineados". "Hemos aprendido de muchas cosas y tenemos una foto, se acabó el complejo de que el rugby español no va a ganar nada, nuestra visión es trabajar para ser numero 12 mundial y algún día estar entre los diez primeros. Aunque -reconoció- en un año, es imposible".

Añadió que cuando llegó en 2022, "la situación era demoledora". "Estamos tratando de generar ilusión", declaró Martín, quien aterrizó en la federación después de que España fuera descalificada de forma consecutiva de dos Mundiales, Japón 2019 y Francia 2023, por alineaciones indebidas.

Otro de los proyectos de la FER es tener una ciudad deportiva a imagen de la que tiene la de fútbol en Las Rozas de Madrid. Reveló que tienen propuestas de siete ciudades para desarrollar este plan.

"España tiene capacidad de sobra para organizar un Mundial. Estoy seguro que en todas las Comunidades habría interés", manifestó.