España, a por el décimo Campeonato de Europa y una reivindicación

Las Leonas juegan este sábado, a las 17:00 horas en La Vila (Alicante) su segundo partido del Campeonato de Europa Lo disputarán ante Suecia, tras el que pueden levantar su décima copa de Europa

La Selección española de rugby XV juega este sábado a las 17:00 horas en La Vila (Alicante) frente a Suecia y si gana conquistará su décimo Campeonato de Europa, el séptimo de manera consecutiva (en 2014 y 2015 no participó). Cada año que pasa, Las Leonas son favoritas para alzarse con el título y en esta ocasión, pese al cambio generacional que ha habido, no es una excepción. Otro apunte es que, pase lo que pase, este combinado nacional seguirá siendo la selección con más títulos europeos de todos los deportes de equipo femeninos de España.

El pasado domingo, España venció a Países Bajos 70-0 y Suecia, último obstáculo para España, ya sucumbió ante las holandesas por 38-12 en su primer partido de este Campeonato de Europa. Atendiendo a los marcadores, el encuentro de este fin de semana se prevé asequible para Las Leonas. Nuevamente, cuentan con el favoritismo de cada torneo, tanto que las neerlandesas, el equipo -junto a Rusia- que más ‘sombra’ le puede hacer, no ha sido capaz de hacerle un solo punto en los últimos cuatro enfrentamientos.

Y eso que en este 2023, la Selección española que entrena Juan González ha sufrido una remodelación de protagonistas cambiando un tercio de la convocatoria de temporadas anteriores. Además, también han contado este año con el hándicap de que desde la última vez que jugaron un partido habían pasado seis meses… la falta de ritmo no ha fue un impedimento para lograr 12 ensayos ante Países Bajos.

Primero España, luego Inglaterra

Si gana este sábado, además de sumar su décimo Campeonato de Europa, sería su séptimo consecutivo (desde 2013 lo lleva ganando, salvo 2014 y 2015 que no participó y en 2017 no hubo por el Mundial de Irlanda). La segunda selección con más títulos es Inglaterra, con 5, pero desde 2012 no participa porque disputa el Seis Naciones.

Antes de que eso ocurriera, España tenía tres títulos, solo uno menos que la potente Francia y dos menos que la mencionada Inglaterra. Desde la primera edición del torneo, 1995, hubo competitividad y Las Leonas superaban con asiduidad a Italia o Escocia -equipos ‘Seis Naciones’- además de competir con Inglaterra y Francia, a quien también ganó en alguna ocasión. Este sábado, si nada lo impide, demostrarán nuevamente que su nivel está entre las de las potencias de este deporte a nivel mundial.

'Las Leonas', grandes favoritas para el título | FERugby

LISTA DE LAS LEONAS ANTE SUECIA

1 Marta Estellés

2 Cristina Blanco (c)

3 Maria de Las Huertas Roman

4 Anna Puig

5 Kasandra Sylla

6 Lucia Gayoso

7 Vico Gorrochategui

8 Carmen Castellucci

9 Lucía Díaz

10 Zahía Pérez

11 Marta Carmona

12 Maider Aresti

13 Alba Vinuesa

14 Claudia Pérez

15 Claudia Peña

-----------------------------

16 Inés Antolínez

17 María Miguel

18 Sidorella Bracic

19 Cristina García

20 Alba Capell

21 Alba Alpín

22 Inés Bueso

23 Ceci Huarte