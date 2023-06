Catalunya se enfrentará a los Euskarians en Donosti

Ambas selecciones han desvelado las convocatorias para este partido que se disputará el 10 de junio Finalmente, serán 25 jugadores los que representen cada selección

El combinado vasco Euskarians y la Selección Catalana Absoluta han desvelado las convocatorias oficiales del partido que se disputará a las 12:00h de este 10 de junio en el Miniestadio de Anoeta. Ambos equipos contarán con 25 jugadores que harán de representantes de su respectivas selecciones.

El XV de la Ginesta (Cataluña) contará con los siguientes jugadores: Arti Kovalenko (BUC), Miquel Mas (BUC), Guillem Torró (BUC), Nico Moleti (RCS), Arnau Ojeda (RCS), Albert Grima (CRSC), Óscar Mato (Hospitalet), Dani Barranco (Barça), Baptiste Boudegard (Barça), Carles Garcia (Barça), Víctor Garro (Barça), Pablo Ortiz (Barça), Pau Aira (Barça), Jordi Jorba (Ciencias), Sergio Molinero (Ciencias), Pau Anguita (UES), Marcos Puig (UES), Martí Vicente (UES), Sergi Coma (UES), Ronan Ferrer (UES), Joan López (UES), Marc Palomar (UES), Nil Gabarró (UES), Francesc Satoca (UES) y Sergi Garzón (UES).

Los Euskarians contarán con: Pierre Cedarry (Nafarroa), Bixente Sanchez (SJLO), Aitor Lasa (Ordizia), Mohamed Amine (Ordizia), Iban Iriart-Urruty (SJLO), Léo Le Tiec (SAM Maule), Jordan Dartigues (Anglet) y Mikel Pérez (Ordizia), Max Cazaux (Anglet), Ibai Leconte (Anglet), Adrien Juanicotena (SJLO), Orphe Aubame (SAM Maule) y Anthony Nazabal (Ordizia), Guillaume Tissier (US Nafarroa) y Matias Brocal (SAM Maule), Thomas Curutchet (Anglet) y Josu Carrillo (Gaztedi RT), Iban Tsouladze (Anglet), Jean P. Jaureguiberry (US Nafarroa), Peio Arrate (Getxo) y Erlantz Garmendia (Ordizia RE), Bixente Layan (Anglet), Lander Gomez (Ordizia), Yon André (Anglet) y Benoît Barnetche (US Nafarroa).