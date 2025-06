De bailar con los niños a la tanda de penaltis de España: lo que no se vio de la celebración de Alcaraz en Roland Garros

Carlos Alcaraz tocó el cielo de nuevo en la Phillipe Chatrier. El español batió a Jannik Sinner en uno de los partidos más increíbles de la historia del tenis, con una remontada épica del español y cinco horas y media de juego. La celebración de Charly tenía que estar a la altura de la remontada y del partido que acababa de completar.

Al suelo de la Chatrier

Tras el 'passing' definitivo, Carlos no pudo hacer otra cosa que lanzarse directamente al suelo. Acababa de hacer una de las mayores heroicidades que se recuerdan en el tenis. Sin poder todavía creérselo, se levantó y se dirigió hacia Sinner de manera respetuosa. No quiso celebrarlo con efusividad mientras el italiano estuviera cerca.

El tenista español Carlos Alcaraz tras la final de Roland Garros que ha jugado contra el italiano Jannik Sinner en París, Francia.

El abrazo entrenador-jugador

No tardó ni un minuto en dirigirse hacia la zona donde estaba su equipo, su familia y sus amigos. El primero que lo esperaba con los brazos abiertos era su entrenador: Juan Carlos Ferrero. Junto a su pupilo, se dieron un cálido y fuerte abrazo, todavía sin creerse lo que acababa de ocurrir. Un gesto que demuestra la buena relación que tienen ambos.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se dan un cálido abrazo / X

En unas declaraciones posteriores a 'Eurosport', Ferrero no pudo ocultar su incredulidad ante lo que acababa de hacer Alcaraz. "Se encuentra con tres bolas de partido en contra, nos mira con 0-40 y nos saca el puño y dices "no, no puede ser'", afirmó entre risas el entrenador de Charly.

El momento más 'infantil' de Carlos

Mientras todo el estadio aplaudía la gran hazaña del español, Alcaraz se dirigió a los niños recogepelotas que le habían ayudado en todo el torneo. Empezó a bailar, a gritar y a saltar junto a ellos, que también disfrutaban eufóricos del momento. Charly posó con ellos, junto al trofeo, en uno de los momentos más tiernos de la noche.

La reacción a la derrota de España ante Portugal

Todo aquel que conozca a Carlos sabe que es un seguidor del fútbol y un gran aficionado del Real Madrid. El murciano, a pesar de estar en un momento de máxima euforia, se interesó por el resultado de la final de la Nations League, en la que España cayó por penaltis ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

"¿Y la tanda de penaltis?", preguntó Carlos, a lo que fue respondido con: "Han perdido, ha fallado Morata tío". El tenista mostró su desilusión, consciente del gran día que hubiera sido para España el doble éxito deportivo. Algo que ya ocurrió el año pasado, cuando el de El Palmar levantó el título de Wimbledon y la selección la Eurocopa. Todo el mismo día.

Todo tenía que acabar con una fiesta

Cómo no. De la misma manera que el año pasado, Alcaraz celebró junto a todo su entorno la victoria. Bailando con la música de fondo, bebiendo y disfrutando de un momento muy especial con toda su familia, amigos y equipo. Haciéndolo a su manera, como él mismo ha dicho y defendido siempre. Mal no le está yendo.