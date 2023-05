¿Quién sustituye a Rafa Nadal en Roland Garros?

Arranca el torneo con la gran ausencia del tenista balear en un cuadro donde Carlos Alcaraz es favorito La vancante que deja Nadal la cubre un jugador que en su día fue capaz de ganar al Big Three

Rafa Nadal anunció el pasado 18 de mayo que no jugará Roland Garros ya que no se ha recuperado de su lesión. Lo anunció con serenidad y no solo eso, sino que reveló que de momento no jugará más hasta final de año: "La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado con la vista puesta en los siguientes objetivos y el más importante a día de hoy se hace imposible y no voy a poder estar en Roland Garros", dijo de entrada para después anunciar el parón y que 2024 será el último de su carrera profesional.

Rafa pues dejaba una plaza vacante en el cuadro de Roland Garros donde llegaba como número 14 del mundo. Una pena para el tenista manacorí y también para la organización, que no podrá contar con el actual campeón del torneo y el jugador más insignia con 14 títulos levantados en la emblemática pista Philippe Chatrier.

Thiem ocupa su plaza 

Tras confirmarse que Rafa Nadal no estará en Roland Garros, el siguiente jugador en poder entrar en el cuadro es Dominic Thiem, el tenista austríaco que está intentando volver a su mejor versión desde hace unos meses.

Thiem se quedó con la plaza de Nadal en Roland Garros | EFE

Thiem, de 29 años y actualmente número 91 del ranking ATP, es un gran especialista en tierra y llegó a ser el número 3 del mundo tres años atrás, pero una lesión en la muñeca cuando estaba en su mejor momento incluso con opciones a escalar al número 1, le dejó KO. Era una lesión importante y se fue complicando por lo que le mantuvo dos años fuera de las pistas.

Todo un reto para el jugador austriaco que este año está intentando regresar poco a poco a su versión de antes de la lesión y recuperar el tenis con el que fue capaz de ganar a los Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer.

Un cuadro complicado

Thiem debutará en Roland Garros el domingo ante el argentino Pedro Cachín y de superar la primera ronda lo más probable es que le espere en segunda Borna Coric, cabeza de serie número 15 del torneo parisino y sin duda un jugador que está viviendo un momento de plenitud, y Alex de Miñaur podría esperarle en el siguiente partido. Pero sin duda el tenista austriaco quiere ir partido a partido, paso a paso y crecer de nuevo poco a poco. La parte mental es también uno de sus puntos débiles y no puede marcarse, por ahora, objetivos más allá del próximo enfrentamiento en su calendario.