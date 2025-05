La sorprendente apatía de Ugo Carabelli antes de su partido: "Me da lo mismo, no me importa mucho"

Tener la posibilidad de disputar un Grand Slam como Roland Garros no está al alcance de cualquiera. Muchos tenistas luchan a diario por tener la oportunidad de pelear codo con codo contra las mejores raquetas del circuito, aunque para algunos ese reconocimiento a veces no suficiente motivación. Es el caso de Camilo Ugo Carabelli.

El tenista argentino cayó eliminado este lunes en primera ronda de Roland Garros ante el vendaval de Jaume Munar (6-4, 6-1, 7-5). El mallorquín terminó con las aspiraciones de Carabelli, que había puesto toda su atención en el cuadro individual para seguir escalando en el ranking.

Carabelli pasa del dobles

A pesar de su derrota contra Munar, al argentino todavía le queda la bala del dobles para seguir adelante en el torneo francés. Si bien es habitual que muchos tenistas se apunten en ambos cuadros para sumar minutos compitiendo y sumando ritmo, pocas veces se ha visto que alguien demeritase hasta semejante punto el hecho de disputar el dobles en comparación con el individual.

Ugo Carabelli, dolido tras su derrota en primera ronda, fue preguntado por sus aspiraciones en Roland Garros en lo que respecta al cuadro de dobles... y el argentino no se mordió la lengua: "La verdad es que no tengo ni idea de mis rivales, tampoco me importa mucho. No le doy mucha bola al dobles", empezaba el argentino.

“El doble me da lo mismo”😐



Muchos doblistas queriendo entrar a un Grand Slam y Camilo Ugo Carabelli🇦🇷 demeritándolo porque tiene mala comunicación con su compañero por ser chino🤷🏻‍♂️#RolandGarros



"No sé si vamos a jugar tampoco. Está complicada la comunicación con mi pareja porque es chino", reconocía sin tapujos sobre su compañero, Yunchaokete Bú. "Vamos a hablar mañana para ver qué hacemos, pero el dobles la verdad es que me dá lo mismo". Unas declaraciones polémicas que han dado de que hablar en redes sociales, donde a muchos le ha sorprendido el demérito del argentino por disputar el cuadro de dobles en un Grand Slam.