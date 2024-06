Sinner: "Contra Carlos, el que gana se va feliz y el que pierde a mejorar"

El italiano Jannik Sinner confesó estar "decepcionado" por la derrota ante el español en semifinales de Roland Garros, pero consideró que "forma parte del proceso de desarrollo" y dijo que buscará "mejorar".

"Todavía no sabemos si la rivalidad que tenemos Carlos y yo es como otras. Jugamos en rondas importantes y eso ensalza el juego. Al final, el que gana se va feliz y el que pierde diciendo que tiene que mejorar. Eso es lo que me toca a mi ahora", señaló.

El transalpino, virtual número 1 del ránking, aseguró que cada día se conocen mejor Carlos Alcaraz y él, lo que les obliga a buscar modificaciones en su juego "para enmascarar las pistas y tratar de despistar al rival haciendo cosas nuevas".

"La próxima vez tendré que cambiar algunas cosas", consideró el italiano.

Sinner reconoció que durante el partido "hubo mucha tensión" y que sintió "calambres", pero aseguró que lo gestionó "mejor que en el pasado".

"Creo que él ha jugado mejor los puntos importantes y por eso se ha llevado la victoria", dijo el italiano, que no quiso decir si verá este domingo la final de Roland Garros: "Me gusta mucho ver tenis, pero cuando has estado tan cerca de estar tu ahí, es más difícil verlo".