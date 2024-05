Schwartzman dice adiós entre lágrimas a Roland Garros

Entre lágrimas que mostraban el dolor por la derrota, el argentino Diego Schwartzman dijo adiós al torneo de Roland Garros, el que más gloria le ha dado, del que no podrá disputar el cuadro final tras haber caído este miércoles en la segunda ronda de la fase previa.

El finalista de 2020 se inclinó ante el francés Quentin Halys por 4-6, 6-4 y 7-6 (10-7) en un duelo lleno de emoción, en la pista Suzanne Lenglen, con el público dividido entre el cariño hacia el "Peque" y el que sentían por el local.

"Creo que este último partido aquí simboliza como ha sido toda mi carrera. Roland Garros siempre ha sido muy especial para mi. Gracias a todos. No es fácil jugar aquí contra un francés, pero me he sentido como en casa", aseguró el bonaerense.

Schwartzman, que a sus 31 años anunció que pondrá fin a su carrera tras el torneo de Buenos Aires del año próximo, no había faltado a ninguna cita con el cuadro final de Roland Garros desde 2014.

Allí escribió algunas de mejores páginas de su carrera, como aquellos cuartos de 2018 en los que tuvo contra las cuerdas a Rafael Nadal durante un set y medio, la primera manga que perdía el español en 37 sobre la tierra batida de París.

Pero la lluvia hizo que se suspendiera el partido y Nadal recobró su mejor versión para acabar imponiéndose.

Dos años más tarde, la trayectoria de ambos volvió a cruzarse, pero esta vez fue en semifinales. Las primeras de un grande que alcanzaba el menudo jugador de Buenos Aires, que si bien no pudo superar de nuevo al español, sí le sirvió para firmar su mejor temporada, entrar por vez primera en el "top-10" y acabar aquel año entre los ocho mejores del mundo que le dieron acceso al Torneo de Maestros.

La pasada temporada, que quedará como la última de Schwartzmann en el cuadro final de la tierra batida parisina, no pudo superar la tercera ronda ante el griego Stefanos Tsitsipas.

"No voy a olvidar ninguno de esos partidos, ni siquiera este", aseguró el argentino, que recordó que se despide del torneo el mismo día y en la misma ronda que el doble finalista del torneo (2018 y 2019), el austríaco Dominic Thiem, que dejará el tenis al final del año y que cayó ante el finlandés Otto Virtanen, 156 del mundo de 22 años, 6-2 y 7-5.

La emoción era patente en el rostro de un Schwartzman que aseguró que está viviendo "un año especial, diferente, muy emotivo".

Resto de la jornada

El "Peque" no fue el único argentino que saltó este miércoles a la pista de Roland Garros. En el duelo entre argentinos Facundo Bagnis derrotó a Juan Manuel Cerundolo, 6-4, 6-2 y está a una victoria de regresar, a sus 34 años, al cuadro final de Roland Garros por cuarta vez, una década después de la última.

Su último obstáculo para lograrlo será el japonés Shintaro Mochizuki, 163 del mundo a sus 20 años.

También prosigue el sueño parisiense el joven Román Burruchaga, 145 del mundo a sus 22 años, que derrotó al japonés Yasutaka Uchiyama por 6-2 y 6-4 para quedarse también a un escalón de ingresar por vez primera en el cuadro final del Grand Slam de arcilla.

El hijo del mítico futbolista Jorge Burruchaga, autor del gol que dio a la "albiceleste" el Mundial de México 86, tendrá que ganárselo frente al veterano eslovaco Jozef Kovalik, de 31 años, 146 del ránking mundial.

No tuvo la misma fortuna Marco Trungelliti, que en su búsqueda por entrar en el cuadro final por cuarta vez, la primera desde 2018, cayó frente al canadiense Gabriel Diallo, 166 del mundo a sus 22 años, en un disputado partido que se acabó en más de tres horas, 7-6(6), 3-6 y 6-4.

En el cuadro femenino, Julia Riera superó la segunda fase de la previa al derrotar a la francesa Harmony Tan, 6-3 y 6-2, en el partido que abrió la jornada en la pista Suzanne Lenglen. La de Pergamino, 93 del mundo a sus 21 años, se medirá a la filipina Alexandra Eala, 160 del ránking y de 18 años.