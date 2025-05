¡Roland Garros se queda sin franceses!: Arthur Fils se baja por lesión

Malas noticias para Roland Garros. Arthur Fils, el jugador francés más en forma del circuito, ha anunciado que se baja del Grand Slam parisino por lesión, después de derrotar en la pasada jornada al español Jaume Munar en un duelo que sobrepasó las cuatro horas y que se decidió en el quinto set definitivo.

El jugador lo comunicó en sus redes sociales, donde mostró su gran decepción por no seguir compitiendo en el torneo más importante para él. En casa, junto a su gente, y siendo el ídolo y la esperanza local para ver a un tenista francés en las rondas finales del torneo. Aun así, el esfuerzo en segunda ronda fue demasiado.

El francés debutó con buen pie en el Grand Slam de tierra, con una victoria contundente ante el chileno Nico Jarry, aunque ya se dejó un set por el camino. En segunda ronda, se veía las caras ante un rival a priori bastante inferior, aunque siempre peligroso en grandes escenarios: el español Jaume Munar.

A pesar de tener la afición totalmente de su lado, a Fils se le complicó y mucho el partido. El galo se llevó los dos primeros sets en el tie-break, superando ya las dos horas del partido. Aun así, Munar no se dio por vencido y se le veía mucho mejor físicamente. El español igualó el partido con dos sets en los que no tuvo rival: 6-2 y 6-0.

En el cuarto set, Fils prácticamente no se podía mover por problemas físicos, aunque en el quinto 'resucitó' y volvió a dar su mejor versión para llevarse uno de los partidos de la jornada. Después del saludo en la red, lo celebró efusivamente junto a su gente, incluso quitándose la camiseta de la tensión.

Arthur Fils, durante su debut en Roland Garros / EFE

"No voy a morderme la lengua. Estoy entrenado en eso. Me parece una falta de respeto es no parar de cantar e interrumpir. No dejan que el juego avance. Hay que recordar que estamos para hacer nuestro trabajo. Los fans están para el show, pero hay momentos que esto parece un circo. Parece un teatro", diría posteriormente Jaume Munar en rueda de prensa sobre la afición francesa.

Roland Garros, huerfáno de franceses

Son muchas. Hay un momento donde no dejan sacar, entre saques no dejan de molestar… si hago doble falta es mi culpa, pero hay que dejar que el juego se desarrolle. No dejan que hagamos nuestro trabajo, añadió el tenista español después de caer ante Arthur Fils.

El tenista francés tenía programado su partido para la jornada de este sábado ante el ruso Andrey Rublev, que se clasifica directamente para octavos de final sin la necesidad de jugar. Tras la baja de Fils, Roland Garros se queda sin tenistas de su país en la primera semana del torneo. Un drama para París.