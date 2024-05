Roland Garros expulsará a los 'hooligans' y prohibe el alcohol en las gradas

Los miembros de seguridad del torneo y los árbitros ya han sido advertidos para que actúen en ese sentido. “Si hay el más mínimo mal comportamiento será expulsado de las instalaciones”, aseguró la exnúmero 1 mundial.

Roland Garros ha decidido tomar medidas drásticas para evitar que sus pistas “se conviertan en un campo de fútbol. A este paso llegará un día en que habrá hooligans y bengalas de humo en las gradas”, denunciaba el veterano tenista belga, ex 7 mundial, después de sufrió el acoso verbal e incluso físico de los aficionados en su partido de primera ronda que el martes ganó a Giovanni Perricard, una de las nuevas promesas del tenis francés, en cinco sets.

“Estoy acostumbrado a que me hablen y me digan cosas no muy católicas, para desestabilizarme, pero no fue solo eso. Es la primera vez en mi carrera que me escupen un chicle cuando me levanto de la silla”, explicaba Goffin. “Nunca es fácil jugar en Francia ante un tenista local , con toda la pista en contra, pero en esta ocasión el púbico se pasó en su comportamiento antideportivo. “Lo que pasa aquí en Francia. No pasa en Wimbledon, ni en Australia, ni en el US Open. Aquí hay gente que trata de desestabilizarte con palabras muy duras, e insultos que no voy a reproducir ahora”, insistía indignado.

Un día después era Iga Swiatek quien se quejaba del comportamiento del público durante su partido con la japonesa Naomi Osaka. La número 1 y triple campeona de Roland Garros tuvo que pedir al árbitro que llamara la atención a los espectadores durante el partido. Después, al final, la polaca se dirigió al público para quejarse. “Lamento hablar de eso”, dijo en la misma central, entrevistado por Àlex Corretja. “En los partidos hay mucha presión. Os tengo mucho respeto pero os debo decir que si se grita antes de dar un golpe es muy difícil estar concentrado. Espero que me sigáis queriendo a pesar de lo que digo”.

"Seremos intransigentes"

Mauresmo, que días antes de iniciar el torneo pedía públicamente el calor del público francés a sus jugadores en las entrevistas a los medios de comunicación, se mostraba más precavida tras los incidentes. “La actitud de los aficionados en general es la correcta, aunque hay un pequeño porcentaje cuyo comportamiento no es aceptable. Si superamos los límite, si tiramos cosas a los jugadores, expulsaremos a quien lo haga.

"Seremos intransigentes con cualquier falta de respeto a un tenista o al juego", afirmó Mauresmo, subrayando que "cualquier comportamiento que supere el límite, será la expulsión", aunque admitió que no será fácil identificar a la persona responsable. “Queremos mantener el entusiasmo de la gente al servicio del juego, no en contra”.