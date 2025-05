Richard Gasquet, el coetáneo de Nadal que enamoró a Francia

La pista Philippe Chatrier, la más grande en importancia en las instalaciones de Roland Garros, volvió a ser este jueves escenario de una despedida, de un homenaje, de una oda al tenis. El día que ningún francés hubiera querido que llegara. Jannik Sinner ejercía de favorito y con 6-3, 6-0 y 6-4 cerraba la trayectoria de Richard Gasquet. El 'pequeño Mozart', como lo denomina el rotativo francés 'L'Équipe' cuando se refiere a sus inicios, se había hecho mayor, demasiado ya para seguir peleando en las pistas y eligió el mejor escenario para decir adiós al tenis profesional.

Apenas unos días después de homenajear a Rafa Nadal, la central parisina volvió a vestirse de nostalgia para decir adiós a uno de los grandes nombres que ha dado el tenis francés. Emocionado, el tenista de Béziers dejaba su raqueta a un lado y se entregaba al público con apenas unas pocas palabras que decían mucho: "Vive le tennis, vive la France et à très très vite" (Viva el tenis, viva Francia y nos vemos muy, muy pronto".

Así se cerraba un círculo que empezó cuando tenía nueve años y junto a su padre veía a sus ídolos desde la gradas de Roland Garros. Ya entonces empezaba a despuntar y su revés a una mano no pasó desapercibido para 'Tennis Magazine' que viajó hasta su ciudad natal para hacerle un reportaje tras haberlo visto jugar en un torneo. La instantánea del pequeño Gasquet en su habitación rodeado de posters de las estrellas del tenis del momento pasó a la historia. ‘¿El campeón que Francia espera?’, rezaba el titular en una especie de predicción.

Con 15 años Gasquet conseguía su primera victoria ATP, ni más ni menos que en el Masters 1.000 de Montecarlo. Se convertía en el más joven en ganar un partido en el circuito (desde 1990) y nadie ha conseguido rebajar esa barrera hasta el momento. Poco antes, con 13 había ganado a Rafa Nadal en 'Le Petit As'. Fue la única vez que lo consiguió. "¡Eso de "le ganaste a los 13" es una tontería! Prefiero no oírlo más", decía hace unos aós en declaraciones a 'l'Equipe'. Después llegarían 18 duelos en partido oficial que cayeron del lado balear.

Tres décadas en la pista

Casi tres décadas después, un Gasquet ya veterano pisaba por última vez un polvo de ladrillo que siempre le negó el triunfo. En el torneo que le abrió las puertas del tenis, la fuerte le fue esquiva y nunca llegó a hacerse con el título, aunque su palmarés estuvo bien abonado con otros éxitos. 16 títulos, un sexto puesto mundial en 2007, una medalla de bronce olímpica en dobles con Julien Benneteau en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y una Copa Davis en 2017, avalan la trayectoria de este tenista que creció viendo en cintas de vídeo los partidos de Stich, Sampras y Leconte. En 2024 sumaba 609 victorias, más que ningún otro francés en la historia, según las estadísticas de la ATP.

Gasquet, durante su discurso de despedida / EFE

Nunca ganó un Grand Slam pese a que disputó seis finales. En todas ellas Nadal, Federer o Djokovic, el poderoso 'Big Three', le barraron el camino a la gloria en los 'majors'.

Coetáneo de Rafa Nadal, no alcanzó los éxitos del balear, pero si consiguió ganarse el cariño de compañeros y aficionados. En su despedida no faltaron los mensajes de reconocimiento, incluido el del propio Nadal, que no estuvo presente en París pero sí se acordó de su rival y amigo.

"Querido Richard Gasquet... Desde niños hemos compartido muchísimos momentos juntos dentro y fuera de la cancha. Cientos de torneos, ciudades, partidos... A lo largo de tu gran carrera, tu talento ha sido reconocido mundialmente y me alegra que hoy hayas podido despedirte del tenis en un lugar tan especial como Roland Garros. ¡Te deseo todo lo mejor para el futuro!", escribió el manacorí en un mensaje en sus redes sociales.