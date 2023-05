Resumen y resultados de Roland Garros hoy 29 de mayo

Alcaraz brillante, Davidovich currante, Bautista paciente y Bolsova ilusionante "En el primer set me he sentido invencible", dijo Carlitos tras arrollar a Flavio Cobolli en su estreno

Cuatro victorias españolas de seis en la segunda jornada de Roland Garros que supuso el debut de Carlos Alcaraz, número 1 del mundo y uno de los grandes favoritos para el triunfo final y que también vivió las victorias de Alejandro Davidovich, Roberto Bautista y Aliona Bolsova.

Cayeron Albert Ramos y Bernabé Zapata, a la espera de que este martes entren en liza los que quedan, Jaume Munar, además de Cristina Bucsa, que tiene una difícil papeleta contra la número 1 del mundo, la polaca Iga Swiatek, Rebeka Masarova, que se mide a la finalista de la pasada edición, y Sara Sorribes.

El triunfo de Alcaraz ante el italiano Flavio Cobolli, 6-0, 6-2 y 7-5, fue una declaración de intenciones de un jugador que quiere alzar el título y marcar los espíritus de sus rivales. El mejor jugador de la temporada de tierra dio un golpe en la mesa sobre sus intenciones y solo en el tramo final dejó alguna duda, cuando le tomó más tiempo y esfuerzo de lo esperado cerrar el duelo contra el 159 del ránking, que disputaba su primer partido en un Grand Slam.

A sus 20 años, el número 1 de Roland Garros más joven desde 1976 envió un mensaje de que la derrota en la segunda ronda del pasado torneo de Roma, la tercera del año, contra el húngaro Fabian Marozsan, no fue más que un accidente y que no tiene intención de volver a permitir que suceda.

"En el primer set me he sentido invencible", dijo el español, contento también de haber superado las dificultades en el tercer parcial.

Así se encaramó a la segunda ronda, pocos minutos después de que lo hiciera, también con contundencia, el serbio Novak Djokovic, cuyas trayectorias se cruzan en semifinales en lo que para muchos es ya una final adelantada del torneo.

Alcaraz, que el miércoles afrontará al japonés Taro Daniel, 112 del mundo, vio además como desaparecía del cuadro uno de sus potenciales rivales peligrosos, el canadiense Felix Auger-Aliassime, el primer top-10 que se cae del cuadro masculino.

Más tuvo que bregar Davidovich para superar la primera ronda, la misma en la que cayó el año pasado, cuando llegaba con una aureola de candidato a algo grande tras haber alcanzado en 2021 los cuartos de final.

El sorteo le puso una trampa, el francés Arthur Fils, invitado por los organizadores, de tan solo 18 años pero que se ha convertido en uno de los ídolos locales tras su reciente triunfo, el pasado sábado, en la final de Lyon.

Eso obligaba al español a bregar contra un rival difícil pero también contra una grada hostil, algo que notó en el segundo set, que dejó escapar y a punto estuvo de costarle más, porque fue 3-0 abajo en el cuarto.

Pero el español reaccionó bien y ahora se medirá contra el vencedor del duelo entre el francés Luca van Assche y el italiano Marco Cecchinato.

Bautista tuvo paciencia para imponerse al chino Tibing Wu, que plantó batalla el primer set, pero luego sucumbió por 7-6(4), 6-1 y 6-1, en un partido que devuelve al español a una senda de éxito, tras una temporada irregular.

"Esto me ayuda mucho a empezar con energía, moral y confianza y da ganas de hacerlo bien (...) Me motiva porque es Roland Garros, quien no esté motivado aquí es extraño. Es de los torneos más importantes del mundo y las piernas van sola, las ganas no hay que forzarlas, estoy especialmente motivado", aseguró.

Su próximo rival será el peruano Juan Pablo Varillas, que el año pasado le derrotó en el torneo de Gstaad y que se deshizo en primera ronda de la joven promesa china Juncheng Shang, 4-6, 2-6, 6-2, 6-3, 6-1, en su primer triunfo en un Grand Slam.

La cuarta victoria la firmó Bolsova, que sacó partido de su rescate de la fase previa, donde había caído en el último partido pero fue repescada y se impuso a la eslovaca Kristina Kucova, 6-2 y 6-1 en un buen partido que recordó su mejor versión, la de 2019 cuando llegó hasta los octavos de final.

Su siguiente rival será la también eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, que dio la sorpresa al vencer a la rusa Veronika Kudermetova, undécima cabeza de serie, por 6-3 y 6-1.

Albert Ramos cayó en un maratón de veteranos contra el suizo Stan Wawrinka, que superó las 4 horas y media de jeugo después de que el español remontara dos sets y abocara el partido a un quinto en el que acabó derrotado, 7-6(5), 6-4, 6-7(2), 1-6 y 6-4.

La suerte contraria vivió Bernabé Zapata, que se había anotado los dos primeros parciales contra el argentino Diego Schwartzman, pero que se vio superado en cinco mangas, 1-6, 6-7(5), 6-2, 6-0 y 6-4.