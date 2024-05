Rafa Nadal ¿y ahora qué?

Rafa Nadal se despidió este lunes de Roland Garros con una esperanzador mensaje. "No sé si será mi última vez. No lo puedo asegurar al 100%", dijo al público que abarrotó la Philippe Chatrier para ver el partido del balear.

Como viene siendo norma ya este curso en los encuentros de Rafa, la pista se llenó pese a tratarse de un partido de primera ronda. Podía ser el último del manacorí en Roland Garros, y nadie quiso perdérselo. Nadal había puesto gran parte de las esperanzas del año en este torneo, su Grand Slam predilecto en el que ha reinado 14 veces, pero el sorteo no fue benévolo con el gran favorito del público y le emparejó con Alexander Zverev, probablemente uno de los tenistas más en forma de la temporada. Ante el coloso de Hamburgo, Rafa presentó batalla tirando de sus mejores golpes, pero no fue suficiente para llevarse la victoria y acabó cediendo en tres disputados sets (6-3, 7-6 (7-5) y 6-3).

Nadal había puesto gran parte de sus objetivos del curso en este Roland Garros. Priorizó su preparación, se apuntó a tres de los cuatro torneos de tierra previos (Barcelona, Madrid y Roma) renunciando solo a Montecarlo, y fue mejorando sensaciones con cada partido. A París llegó una semana antes de su debut para seguir ganando tiempo en pista pero finalmente su camino no ha podido ser más largo que un solo partido. Un gran partido, intenso pre breve.

Pero la historia de Rafa Nadal en este 2024 no acaba con Roland Garros. Ese fuera quizás uno de los grandes objetivos pero aún queda uno más. Otro escalón sobre la tierra batida y también con las pistas parisinas como escenario: los Juegos Olímpicos de París.

Rafa ya ha comentado en varias ocasiones que uno de los grandes retos del curso era la cita olímpica, un camino que espera compartir con Carlos Alcaraz, en lo que sería un sueño cumplido para muchos aficionados al tenis. Pese a caer en primera ronda, las sensaciones han sido buenas por lo que la opción de los Juegos parece seguir abierta. Así lo dijo el propio Rafa tras el duelo contra Zverev: "Quiero volver a esta pista para los Juegos Olímpicos".

No falta mucho para esa segunda gran cita (los Juegos se celebran del 26 de julio al 11 de agosto) pero hay antes otro 'grande' en el que el manacorí está inscrito aunque no parece que en Londres vayan a poder disfrutar del balear. El propio Rafa descartó prácticamente su presencia en el tercer Grand Slam del año, Wimbledon. "Es difícil hacer la transición a la hierba teniendo los Juegos Olímpicos justo después. Tengo que analizar, pero no creo que sea lo más inteligente para mí después de todo lo que ha sufrido mi cuerpo", explicó.

Alternativas para seguir sumando partidos

Con la gira de hierba descartada, Rafa se decida quizás por algún torneo menor como el ATP500 de Hamburgo, el ATP250 de Gstaad o el ATP250 de Bastad, los tres sobre arcilla y en el mes de julio, para llegar a los Juegos con un buen ritmo de partidos.

Más allá de los Juegos, ¿qué tiene por delante Rafa antes de que acabe este año? Es difícil de decir cuál será la siguiente parada del tenista español que anunció que este podría ser su último año. Por el momento, tan solo está inscrito en la Copa Laver, ese torneo en el que ya se despidió no hace tanto otro grande como Roger Federer.

La edición de 2024 se celebrará entre el 20 y el 22 de septiembre en el Uber Arena de Berlín, donde Rafa representará al equipo europeo dirigido por Bjorn Borg, junto a su verdugo en París, Alexander Zverev, además de Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev.

Poco después se celebrará el '6 Kings Slam' de Arabia Saudí (del 14 al 20 de octubre), el torneo saudí en el que Rafa Nadal también está confirmado. Por último tampoco descartó volver a reprensentar a España en la Copa Davis. La fase de grupos se celebrará en Valencia (10 al 15 de septiembre) y las Finales en Málaga (19 al 24 de noviembre).

Por el momento Nadal ha decidido tomarse unas semanas de descanso tras estas intensas semanas en las que ha encadenado varios torneos. Después se centrará en los Juegos y más adelante decidirá si su cuerpo puede seguir ofreciendo tenis la próxima temporada.